Дружина хворого Брюса Вілліса зізналася, чому почувається винною

Актор Брюс Вілліс з дружиною Еммою Геммінг. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Дружина Брюса Вілліса Емма Геммінг заявила, що відчуває провину через хворобу свого чоловіка. Актор завершив кар'єру після того, як у нього діагностували спочатку афазію, а пізніше лобову деменцію.

Про це пише Sunday Paper.

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Теперішня дружина актора, Емма Гемінг, а також його колишня дружина Демі Мур та їхні дочки не лише підтримують Вілліса, але й діляться новинами про його стан. У такий спосіб сім'я хоче допомогти тим, хто теж зіткнувся з цією бідою.

Однак, за словами Емми, їй незручно через те, що вони мають певні привілеї, які допомагають полегшити стан актора — до яких інші люди, які опинилися в аналогічних ситуаціях, не мають доступу.

"Я борюся з почуттям провини, знаючи, що я маю ресурси, яких немає в інших. Коли я можу вийти на прогулянку, щоб розвіятися, я пам'ятаю про те, що не всі люди, які доглядають близьких із таким діагнозом, можуть це зробити. Коли те, що я розповідаю про подорож нашої родини, привертає увагу преси, я знаю, що існує багато тисяч нерозказаних, непочутих історій, кожна з яких заслуговує на співчуття і розуміння", — написала вона у своїй статті.

Однак Емма зазначила, що, говорячи про те, що трапилося з їхньою родиною, вона намагається підтримати тих, хто не може розповісти про це.

"Я бачу, що те, чим я ділюся, важливо для інших — тих, хто, можливо, зазнає труднощів. Це певною мірою дає їм відчути, що їх бачать і розуміють. Я хочу, щоб люди знали: коли я чую історію іншої сім'ї, де хтось страждає від лобово-скроневої деменції, я бачу ту саму історію горя, втрат та величезної печалі нашої родини, яка відбивається в їхній історії", — сказала Емма Геммінг.

Стан актора, за словами його близьких, погіршується. Брюс Вілліс не дізнався про свою колишню дружину Демі Мур, коли вона прийшла до нього після довгої розлуки. За словами інсайдерів, це дуже засмутило актрису, яка завжди була у добрих стосунках з колишнім чоловіком, а після звістки про його хворобу разом із їхніми загальними дочками та його нинішньою дружиною завжди підтримувала актора.

Нагадаємо, дружина Брюса Вілліса дала перше інтерв'ю після його невтішного діагнозу.

Раніше дружина Брюса Вілліса привітала його з кіноювілеєм.