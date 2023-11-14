Жена больного Брюса Уиллиса призналась, почему чувствует себя виноватой

Актер Брюс Уиллис с женой Эммой Хэмминг. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хэмминг заявила, что испытывает вину из-за болезни своего мужа. Актер завершил карьеру после того, как у него диагностировали сначала афазию, а позже лобную деменцию.

Об этом пишет Sunday Paper.

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Нынешняя жена актера, Эмма Хемминг, а также его бывшая жена Деми Мур и их дочери не только поддерживают Уиллиса, но и делятся новостями о его состоянии. Таким образом, семья хочет помочь тем, кто тоже столкнулся с этой бедой.

Однако, по словам Эммы, ей неудобно из-за того, что у них есть определенные привилегии, которые помогают облегчить состояние актера — к которым другие люди, оказавшиеся в аналогичных ситуациях, не имеют доступа.

"Я борюсь с чувством вины, зная, что у меня есть ресурсы, которых нет у других. Когда я могу выйти на прогулку, чтобы развеяться, я помню о том, что не все люди, которые ухаживают за близкими с таким диагнозом, могут это. Когда то, что я рассказываю о путешествии нашей семьи, привлекает внимание прессы, я знаю, что существует много тысяч нерассказанных, неуслышанных историй, каждая из которых заслуживает сочувствия и понимания», — написала она в своей статье.

Однако Эмма отметила, что, говоря о случившемся с их семьей, она пытается поддержать тех, кто не может рассказать об этом.

"Я вижу, что то, чем я делюсь, важно для других — тех, кто, возможно, испытывает трудности. Это в определенной степени дает им почувствовать, что их видят и понимают. Я хочу, чтобы люди знали: когда я слышу историю другой семьи где кто-то страдает от лобно-височной деменции, я вижу ту же историю горя, потерь и огромной печали нашей семьи, которая отражается в их истории", — сказала Эмма Хэмминг.

Состояние актера, по словам его близких, ухудшается. Брюс Уиллис не узнал свою бывшую жену Деми Мур, когда она пришла к нему после долгой разлуки. По словам инсайдеров, это очень расстроило актрису, которая всегда была в хороших отношениях с бывшим мужем, а после известия о его болезни вместе с их общими дочерьми и нынешней женой всегда поддерживала актера.

Напомним, жена Брюса Уиллиса дала первое интервью после его неутешительного диагноза.

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