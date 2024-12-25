Олександра Кучеренко показала образ для вдалого святкування Нового року - фото

Олександра Кучеренко. Фото: .instagram.com/aakucherenko

Телеведуча та "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко показала трендовий образ для святкування прийдешнього Нового року. Дружина журналіста Дмитра Комарова обрала сукню у відтінку, який, кажуть, може привернути удачу в рік Змії.

Фото ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Володарка титулу "Міс Україна-2016" напередодні свят поділилася світлинами з нової фотосесії.

У кадрі Олександра позувала в сукні із драпіруванням у трендовому зеленому кольорі та високих чоботях зі зміїним принтом.

"Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко. Фото: .instagram.com/aakucherenko

За порадами стилістів, саме у вбранні такого відтінку треба зустрічати Новий 2025 рік, який за східним календарем буде роком Змії.

"Стилісти радять зустрічати рік Змії у зеленому… Але мудрим жінкам особливий костюм не потрібний, чи не так?", — підмітила під фото Кучеренко.

Телеведуча Олександра Кучеренко. Фото: .instagram.com/aakucherenko

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