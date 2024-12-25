Олександра Кучеренко показала образ для вдалого святкування Нового року - фото

Дружина Комарова показала модний лук для святкування Нового року
Телеведуча та "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко показала трендовий образ для святкування прийдешнього Нового року. Дружина журналіста Дмитра Комарова обрала сукню у відтінку, який, кажуть, може привернути удачу в рік Змії.
Фото ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Кучеренко покрасувалася в стильному луці для святкування 2025 року
Володарка титулу "Міс Україна-2016" напередодні свят поділилася світлинами з нової фотосесії.
У кадрі Олександра позувала в сукні із драпіруванням у трендовому зеленому кольорі та високих чоботях зі зміїним принтом.
За порадами стилістів, саме у вбранні такого відтінку треба зустрічати Новий 2025 рік, який за східним календарем буде роком Змії.
"Стилісти радять зустрічати рік Змії у зеленому… Але мудрим жінкам особливий костюм не потрібний, чи не так?", — підмітила під фото Кучеренко.
Нагадаємо, Катерина Кухар показала, чим прикрасити ялинку, аби залучити удачу в Новому році.
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