Александра Кучеренко показала образ для удачного празднования Нового года - фото

Александра Кучеренко. Фото: .instagram.com/aakucherenko

Телеведущая и "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко показала трендовый образ для празднования наступающего Нового года. Жена журналиста Дмитрия Комарова выбрала платье в оттенке, который, говорят, может привлечь удачу в год Змеи.

Фото ведущая поделилась на своей странице в Instagram.

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Обладательница титула "Мисс Украина-2016" в канун праздников поделилась фотографиями с новой фотосессии.

В кадре Александра позировала в платье с драпировкой в трендовом зеленом цвете и высоких сапогах со змеиным принтом.

"Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко. Фото: .instagram.com/aakucherenko

По советам стилистов именно в наряде такого оттенка нужно встречать Новый 2025 год, который по восточному календарю будет годом Змеи.

"Стилисты советуют встречать год Змеи в зеленом… Но мудрым женщинам особый костюм не нужен, не правда ли?", — подметила под фото Кучеренко.

Телеведущая Александра Кучеренко. Фото: .instagram.com/aakucherenko

Напомним, Екатерина Кухар показала, чем украсить елку, чтобы привлечь удачу в Новом году.

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