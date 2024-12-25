Александра Кучеренко показала образ для удачного празднования Нового года - фото

Жена Комарова показала модный лук для празднования Нового года
Телеведущая и "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко показала трендовый образ для празднования наступающего Нового года. Жена журналиста Дмитрия Комарова выбрала платье в оттенке, который, говорят, может привлечь удачу в год Змеи.
Фото ведущая поделилась на своей странице в Instagram.
Кучеренко покрасовалась в стильном луке для празднования 2025 года
Обладательница титула "Мисс Украина-2016" в канун праздников поделилась фотографиями с новой фотосессии.
В кадре Александра позировала в платье с драпировкой в трендовом зеленом цвете и высоких сапогах со змеиным принтом.
По советам стилистов именно в наряде такого оттенка нужно встречать Новый 2025 год, который по восточному календарю будет годом Змеи.
"Стилисты советуют встречать год Змеи в зеленом… Но мудрым женщинам особый костюм не нужен, не правда ли?", — подметила под фото Кучеренко.
Напомним, Екатерина Кухар показала, чем украсить елку, чтобы привлечь удачу в Новом году.
Также Максим Галкин обратился на украинском языке к поклонникам на Рождество.
Читайте Новини.LIVE!