Дружина Макрона та Катрін Деньов приїхали на похорон культової Джейн Біркін

У Парижі пройшла прощальна церемонія зі співачкою Джейн Біркін. Фото: Reuters

Бріжит Макрон і Ванесса Параді сьогодні відвідали траурну церемонію, щоб віддати належне "елегантності та красі" Джейн Біркін. До першої леді приєдналися доньки співачки Шарлотта Генсбур і Лу Дуйон.

Про це пише Daily Mail.

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Співак Етьєн Дахо виголосив панегірик співачці, зазначивши, що тепер вона возз’єднається з колишнім коханим Сержем Генсбуром, своєю покійною донькою Кейт Баррі, а також своїми "батьками, друзями та собаками". Дахо додав, що багато хто "хотів бути" співачкою, яка також відома тим, що надихнула сумку Hermes Birkin Bag, і похвалив її "жахливий британський гумор".

У Парижі пройшла прощальна церемонія зі співачкою Джейн Біркін. Фото: Reuters

У Парижі пройшла прощальна церемонія зі співачкою Джейн Біркін. Фото: Reuters

Перша леді Франції Бріжит Макрон. Фото: Reuters

Акторка Катрін Деньов. Фото: Reuters

Акторка Шарлотта Ремплінг. Фото: Reuters

Акторка Катрін Деньов. Фото: Reuters

Акторка Ванесса Параді з чоловіком. Фото: Reuters

У Парижі пройшла прощальна церемонія зі співачкою Джейн Біркін. Фото: Reuters

Акторка Ванесса Параді. Фото: Reuters

У Парижі пройшла прощальна церемонія зі співачкою Джейн Біркін. Фото: Reuters

Тим часом Шарлотта стримувала сльози, кажучи: "Тепер я сирота".

Бріжит Макрон була без чоловіка, який зараз перебуває з візитом у Новый Каледонії. Раніше президент віддав належне Джейн у дописі в соціальній мережі.

До першої леді, яка вважається однією з найрозкішніших жінок Франції, приєдналися багато французьких акторів, у тому числі Ванесса Параді, колишня дружина Джонні Деппа, і її новий чоловік, французький режисер Семюель Беншетрі. Французькі кінозірки Хосе Гарсія, Катрін Деньов і Сандрін Кіберлен також прийшли оплакувати зірку.

Музика Біркін лунала вулицями Парижа, коли родичі та друзі зібралися на вулиці, щоб оплакувати музу. Усі слухали деякі з хітів Біркін, зокрема зі студійного альбому Джейн Біркін/Сержа Генсбура 1969 року, які лунали з гігантських динаміків за межами Сен-Роша. Біркін перед смертю вела "запеклу боротьбу" з раком.

Нагадаємо, поліція затримала жінку, яку підозрюють у смерті 19-річного онука голлівудського актора Роберта Де Ніро.

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