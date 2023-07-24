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Жена Макрона и Катрин Денев приехали на похороны культовой Джейн Биркин

24 июля 2023 15:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Макрона и Катрин Денев приехали на похороны культовой Джейн Биркин
В Париже прошла прощальная церемония с певицей Джейн Биркин. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Брижит Макрон и Ванесса Паради сегодня посетили траурную церемонию, чтобы воздать должное "элегантности и красоте" Джейн Биркин. К первой леди присоединились дочери певицы Шарлотта Генсбур и Лу Дуйон.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певец Этьен Дахо произнес панегирик певице, отметив, что теперь она воссоединится с любимым Сержем Генсбуром, своей покойной дочерью Кейт Барри, а также своими "родителями, друзьями и собаками". Дахо добавил, что многие "хотели быть" певицей, которая также известна тем, что вдохновила сумку Hermes Birkin Bag, и похвалил ее "ужасный британский юмор".

 

В Париже прошла прощальная церемония с певицей Джейн Биркин. Фото: Reuters

 

В Париже прошла прощальная церемония с певицей Джейн Биркин. Фото: Reuters

 

Первая леди Франции  Брижит Макрон. Фото: Reuters

 

Актриса Катрин Денев. Фото: Reuters

 

Актриса Шарлотта Рэмплинг. Фото: Reuters

 

Актриса Катрин Денев. Фото: Reuters

 

Актриса  Ванесса Паради с мужем. Фото: Reuters

 

В Париже прошла прощальная церемония с певицей Джейн Биркин. Фото: Reuters

 

Актриса Ванесса Паради. Фото: Reuters

 

В Париже прошла прощальная церемония с певицей Джейн Биркин. Фото: Reuters

Тем временем Шарлотта сдерживала слезы, говоря: "Теперь я сирота".

Брижит Макрон была без мужа, который сейчас находится с визитом в Новой Каледонии. Ранее президент отдал должное Джейн в посте в социальной сети.

К первой леди, которая считается одной из самых роскошных женщин Франции, присоединились многие французские актеры, в том числе Ванесса Паради, бывшая жена Джонни Деппа, и ее новый муж, французский режиссер Сэмюэль Беншетри. Французские кинозвезды Хосе Гарсия, Катрин Денев и Сандрин Киберлен также пришли оплакивать звезду.

Музыка Биркин звучала на улице Парижа, когда родственники и друзья собрались, чтобы оплакивать музу. Все слушали некоторые из хитов Биркин, в том числе из студийного альбома Джейн Биркин/Сержа Генсбура 1969 года, звучавших из гигантских динамиков за пределами Сен-Роша. Биркин перед смертью вела "ожесточенную борьбу" с раком.

Напомним, полиция задержала женщину, подозреваемую в смерти 19-летнего внука голливудского актера Роберта Де Ниро.

Ранее мы рассказывали, что обнародована причина смерти актера Адама Ричи, которого называли "младшим братом Америки".

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