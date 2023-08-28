Дружина Макса Чмерковського показала чарівні фото їхніх підрослих синів
Танцівник Максим Чмерковський та його дружина, хореографиня Пета Маргатройд нещодавно стали вдруге батьками. Кохана танцівника показала, як швидко ростуть їхні діти.
Фото синів опублікувала дружина Чмерковського у своєму Instagram.
Чарівні сини Макса Чмерковського
Танцівниця Пета Маргатройд показала, як разом проводять час їхні з Максимом Чмерковським сини. Так, шестирічний Шая лежить у ліжку поруч з маленьким братиком Ріо. Хлопчики посміхаються на камеру.
"Трохи корисного контенту для вас цього недільного ранку", — підписала світлини з синами Пета.
Максим та Пета одружились у 2017 році. Згодом у них народився первісток. Танцівники завжди мріяли про другу дитину, і на початку року поділились радісною звісткою. Щоб завагітніти вдруге, дружині Чмерковського довелося пройти курс лікування.
Раніше Максим Чмерковський показав, як зі сльозами на очах перерізав пуповину сину.
Нагадаємо, 44-річна зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян чекає на поповнення. Знаменитість та її чоловік давно намагалися стати батьками.