Дружина Макса Чмерковського показала чарівні фото їхніх підрослих синів

Хореограф Максим Чмерковський з дружиною та дітьми. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

Танцівник Максим Чмерковський та його дружина, хореографиня Пета Маргатройд нещодавно стали вдруге батьками. Кохана танцівника показала, як швидко ростуть їхні діти.

Фото синів опублікувала дружина Чмерковського у своєму Instagram.

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Танцівниця Пета Маргатройд показала, як разом проводять час їхні з Максимом Чмерковським сини. Так, шестирічний Шая лежить у ліжку поруч з маленьким братиком Ріо. Хлопчики посміхаються на камеру.

Сини хореографа Максима Чмерковського та Пети Маргатройд. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

Сини хореографа Максима Чмерковського та Пети Маргатройд. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

Сини хореографа Максима Чмерковського та Пети Маргатройд. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

Сини хореографа Максима Чмерковського та Пети Маргатройд. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

"Трохи корисного контенту для вас цього недільного ранку", — підписала світлини з синами Пета.

Максим та Пета одружились у 2017 році. Згодом у них народився первісток. Танцівники завжди мріяли про другу дитину, і на початку року поділились радісною звісткою. Щоб завагітніти вдруге, дружині Чмерковського довелося пройти курс лікування.

Раніше Максим Чмерковський показав, як зі сльозами на очах перерізав пуповину сину.

Нагадаємо, 44-річна зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян чекає на поповнення. Знаменитість та її чоловік давно намагалися стати батьками.