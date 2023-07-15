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Дружина Максима Чмерковського зачарувала зворушливим відео з маленькими синами

15 липня 2023 15:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Максима Чмерковського зачарувала зворушливим відео з маленькими синами
Танцівник Максим Чмерковський з дружиною та дітьми. Фото: instagram.com/maksimc/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівник Максим Чмерковський та його дружина, хореографиня Пета Маргатройд, часто радують прихильників сентиментальними відео з власними дітьми. Цього разу пара показала, як проводить час їхній старший син з маленьким братиком.

Відео обіймів улюблених синів запостила дружина Чмерковського у своєму Instagram.

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Мрії здійснюються

Максим та Пета нещодавно вдруге стали батьками. Подружжя не може намилуватися на нового члена родини. Пета Маргатройд вчора відсвяткувала день народження, і з цієї нагоди подякувала Богу за все що має у житті.

 

"Великий брат. З днем народження мене...про що ще я могла б просити? Дякую, Боже. Мрії здійснюються", — підписала відео, на якому її старший син ніжно бавиться з маленьким братиком, Пета.

Максим Чмерковський також опублікував відео з дружиною, на якому показав маловідомі кадри з домашнього архіву.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maksim Chmerkovskiy (@maksimc)

"З днем народження, моя улюблена людино! Багато життів тому ми знайшли один одного, і продовжуємо заковуватися досі. Це те, що я відчуваю і безкінечно люблю тебе, навіть більше, ніж, коли наші душі зустрілися вперше. З днем народження, моє кохання", — підписав відео хореограф.

Максим та Пета одружились у 2017 році. Згодом у них народився первісток. Танцівники завжди мріяли про другу дитину, і на початку року поділились радісною звісткою. Щоб завагітніти вдруге, дружині Чмерковського довелося пройти курс лікування.

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