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Жена Макса Чмерковского показала очаровательные фото их подросших сыновей

28 августа 2023 13:26
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Макса Чмерковского показала волшебные фото их подросших сыновей
Хореограф Максим Чмерковский с супругой и детьми. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщик Максим Чмерковский и его жена, хореограф Пета Маргатройд, недавно стали во второй раз родителями. Возлюбленная танцовщика показала, как быстро растут их дети.

Фото сыновей опубликовала жена Чмерковского в своем Instagram.

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Танцовщица Пета Маргатройд показала, как вместе проводят время их с Максимом Чмерковским сыновья. Так, шестилетний Шай лежит в постели рядом с маленьким братиком Рио. Мальчики улыбаются в камеру.

 

Сыновья хореографа Максима Чмерковского и Петы Маргатройд. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

 

Сыновья хореографа Максима Чмерковского и Петы Маргатройд. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

 

Сыновья хореографа Максима Чмерковского и Петы Маргатройд. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

 

Сыновья хореографа Максима Чмерковского и Петы Маргатройд. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

"Немного полезного контента для вас в это воскресное утро", — подписала фотографии с сыновьями Пета.

Максим и Пета поженились в 2017 году. Впоследствии у них родился первенец. Танцоры всегда мечтали о втором ребенке, и в начале года поделились радостным известием. Чтобы забеременеть во второй раз, жене Чмерковского пришлось пройти курс лечения.

Ранее Максим Чмерковский показал, как со слезами на глазах перерезал сыну пуповину.

Напомним, 44-летняя звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян ждет пополнения. Знаменитость и ее муж давно пытались стать родителями.

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