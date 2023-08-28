Жена Макса Чмерковского показала волшебные фото их подросших сыновей

Жена Макса Чмерковского показала очаровательные фото их подросших сыновей
Танцовщик Максим Чмерковский и его жена, хореограф Пета Маргатройд, недавно стали во второй раз родителями. Возлюбленная танцовщика показала, как быстро растут их дети.
Фото сыновей опубликовала жена Чмерковского в своем Instagram.
Очаровательные сыновья Макса Чмерковского
Танцовщица Пета Маргатройд показала, как вместе проводят время их с Максимом Чмерковским сыновья. Так, шестилетний Шай лежит в постели рядом с маленьким братиком Рио. Мальчики улыбаются в камеру.
"Немного полезного контента для вас в это воскресное утро", — подписала фотографии с сыновьями Пета.
Максим и Пета поженились в 2017 году. Впоследствии у них родился первенец. Танцоры всегда мечтали о втором ребенке, и в начале года поделились радостным известием. Чтобы забеременеть во второй раз, жене Чмерковского пришлось пройти курс лечения.
Ранее Максим Чмерковский показал, как со слезами на глазах перерезал сыну пуповину.
Напомним, 44-летняя звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян ждет пополнения. Знаменитость и ее муж давно пытались стать родителями.