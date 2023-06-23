Жена Максима Чмерковского поделилась кадрами из роддома
Танцовщик Максим Чмерковский и его жена, хореограф Пета Маргатройд недавно во второй раз стали родителями. Танцовщица показала, как рожала младшого сына.
Кадрами из роддома Маргатройд поделилась в своем Instagram.
Родим еще одного?
На видео, которым поделилась Пета Маргатройд, она находится в больнице во время родов. Также женщина показала мужа, который, держа на руках новорожденного сына, спрашивает: "Родим еще одного?".
Также танцовщица поделилась нежным сториз с мальчиком на руках и сказала, что не может дождаться, когда поделится с фолловерами полной историей появления на свет малыша. Звездные супруги назвали сына Рио Джоном.
Пара познакомилась в 2009 году, когда работала вместе в Бродвейском шоу. Встречаться начали в 2012, через три года обручились, и в 2017-м поженились. Впоследствии у них родился первенец. Танцоры всегда мечтали о втором ребенке и в начале года поделились радостным известием.
Чтобы забеременеть снова, жене Чмерковского пришлось пройти курс лечения.
Ранее стало известно, что 44-летняя звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян ждет пополнения. Знаменитость и ее муж давно пытались стать родителями.
Напомним, скандальная ведущая и актриса Челси Хендлер снова отметилась провокативной затеей. На этот раз досталось от нее новоиспеченным отцам: Роберту Де Ниро и Аль Пачино.