Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Жена Максима Чмерковского поделилась кадрами из роддома arrow

Жена Максима Чмерковского поделилась кадрами из роддома

23 июня 2023 15:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Максима Чмерковского поделилась кадрами из роддома
Танцовщик Максим Чмерковский с супругой. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщик Максим Чмерковский и его жена, хореограф Пета Маргатройд недавно во второй раз стали родителями. Танцовщица показала, как рожала младшого сына.

Кадрами из роддома Маргатройд поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Родим еще одного?

На видео, которым поделилась Пета Маргатройд, она находится в больнице во время родов. Также женщина показала мужа, который, держа на руках новорожденного сына, спрашивает: "Родим еще одного?".

Также танцовщица поделилась нежным сториз с мальчиком на руках и сказала, что не может дождаться, когда поделится с фолловерами полной историей появления на свет малыша. Звездные супруги назвали сына Рио Джоном.

 

 

Пета с новорожденным сыном. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

Пара познакомилась в 2009 году, когда работала вместе в Бродвейском шоу. Встречаться начали в 2012, через три года обручились, и в 2017-м поженились. Впоследствии у них родился первенец. Танцоры всегда мечтали о втором ребенке и в начале года поделились радостным известием.

Чтобы забеременеть снова, жене Чмерковского пришлось пройти курс лечения.

Ранее стало известно, что 44-летняя звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян ждет пополнения. Знаменитость и ее муж давно пытались стать родителями.

Напомним, скандальная ведущая и актриса Челси Хендлер снова отметилась провокативной затеей. На этот раз досталось от нее новоиспеченным отцам: Роберту Де Ниро и Аль Пачино.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас