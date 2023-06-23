Жена Максима Чмерковского поделилась кадрами из роддома

Танцовщик Максим Чмерковский с супругой. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

Танцовщик Максим Чмерковский и его жена, хореограф Пета Маргатройд недавно во второй раз стали родителями. Танцовщица показала, как рожала младшого сына.

Кадрами из роддома Маргатройд поделилась в своем Instagram.

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Родим еще одного?

На видео, которым поделилась Пета Маргатройд, она находится в больнице во время родов. Также женщина показала мужа, который, держа на руках новорожденного сына, спрашивает: "Родим еще одного?".

Также танцовщица поделилась нежным сториз с мальчиком на руках и сказала, что не может дождаться, когда поделится с фолловерами полной историей появления на свет малыша. Звездные супруги назвали сына Рио Джоном.

Пета с новорожденным сыном. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

Пара познакомилась в 2009 году, когда работала вместе в Бродвейском шоу. Встречаться начали в 2012, через три года обручились, и в 2017-м поженились. Впоследствии у них родился первенец. Танцоры всегда мечтали о втором ребенке и в начале года поделились радостным известием.

Чтобы забеременеть снова, жене Чмерковского пришлось пройти курс лечения.

Ранее стало известно, что 44-летняя звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян ждет пополнения. Знаменитость и ее муж давно пытались стать родителями.

Напомним, скандальная ведущая и актриса Челси Хендлер снова отметилась провокативной затеей. На этот раз досталось от нее новоиспеченным отцам: Роберту Де Ниро и Аль Пачино.