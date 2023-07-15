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Жена Максима Чмерковского очаровала трогательным видео с маленькими сыновьями

15 июля 2023 15:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Максима Чмерковского очаровала трогательным видео с маленькими сыновьями
Танцовщик Максим Чмерковский с семьей. Фото: instagram.com/maksimc/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщик Максим Чмерковский и его жена, хореограф Пета Маргатройд, часто радуют поклонников сентиментальными видео с собственными детьми. На этот раз пара показала, как проводит время их старший сын с маленьким братиком.

Видео объятий любимых сыновей запостила жена Чмерковского в своем Instagram.

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Мечты сбываются

Максим и Пета недавно во второй раз стали родителями. Супруги не могут налюбоваться на нового члена своей семьи. Пета Маргатройд вчера отпраздновала день рождения, и по этому случаю поблагодарила Бога за все, что имеет в жизни.

 

"Большой брат. С днем рождения меня...о чем еще я могла бы просить? Спасибо, Боже. Мечты сбываются", — подписала видео, на котором ее старший сын нежно играет с маленьким братиком, Пета.

Максим Чмерковский также опубликовал видео с супругой, на котором показал малоизвестные кадры из домашнего архива.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Maksim Chmerkovskiy (@maksimc)

"С днем рождения, мой любимый человек! Много жизней назад мы нашли друг друга и продолжаем влюбляться до сих пор. Это то, что я чувствую и бесконечно люблю тебя, даже больше, чем, когда наши души встретились впервые. С днем рождения, моя любовь", — подписал видео хореограф.

Максим и Пета поженились в 2017 году. Впоследствии у них родился первенец. Танцоры всегда мечтали о втором ребенке, и в начале года поделились радостным известием. Чтобы забеременеть во второй раз, жене Чмерковского пришлось пройти курс лечения.

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