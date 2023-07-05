Джулія Робертс привітала чоловіка з річницею пристрасним фото

Акторка Джулія Робертс. Фото: instagram.com/juliaroberts/

Акторка Джулія Робертс слідом за родиною Бекхемів святкує річницю шлюбу з чоловіком. Зірка вже 21 рік щасливо заміжня за оператором Деніелом Модерсом.

Пристрасне фото зірка "Красуні" опублікувала у своєму Instagram.

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Джулія Робертс не часто хизується особистим життям в соціальній мережі. Але з нагоди річниці весілля акторка зробила виключення і поділилася фото, на якому цілує батька своїх дітей.

Джулія та Деніел познайомилися на знімальному майданчику картини "Мексиканець". Деніел на той момент був одружений із візажисткою Вірою Стеінберг. За чутками, Джулія навіть заплатили жінці гроші, щоб та мирно розійшлася з її обранцем.

Раніше Брітні Спірс та її чоловік Сем Асгарі відсвяткували першу річницю шлюбу.

Нагадаємо, Ніколь Кідман привітала чоловіка Кіта Урбана з 17-ю річницею весілля.