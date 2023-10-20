Дружина Монатіка показала їхніх синів у костюмах на Геловін

Співак Дмитро Монатік з родиною. Фото: instagram.com/irishamonatik/

Дружина співака Дмитра Монатіка Ірина поділилася сімейним відео. Жінка опублікувала кадри синів у кумедних костюмах з нагоди Геловіну.

Відео Ірина показала у соцмережі.

Читайте також:

Сини Монатіка в кумедних образах

Дружина Дмитра Монатіка показала, як їхні сини святкують Геловін у школі. Жінка запевнила, що це саме той день, коли хлопцям дозволили прийти до навчального закладу у "вільній шкільній формі". 7-річний Даня та 6-річний Платон обрали костюми динозавра та прибульця.

"В школі сьогодні день вільної форми, присвяченого Геловіну! Всім бажаємо гарної пʼятниці", — сказала фоловерам Ірина Монатік.

Підписники засипали жінку та її синів компліментами, зірки теж залишили цікаві реакції:

"Хелловін!!! теж хочу собі таку маму, яка знайде такий костюм мені", — коментує дизайнерка Катя Сільченко.

"Я так щодня на роботу ходжу", — сказав ведучий Слава Дьомін.

Журналістка Поліна Неня, діджейка Nana та багато інших теж відзначилися позитивними лайками.

Раніше Тіна Кароль та Діма Монатік розповіли, як і де провели ніч обстрілів.

Нагадаємо, Монатік вперше розповів, де зараз його дружина із синами.