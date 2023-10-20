Жена Монатика показала их сыновей в костюмах на Геловин

Певец Дмитрий Монатик с семьей. Фото: instagram.com/irishamonatik/

Жена певца Дмитрия Монатика Ирина поделилась семейным видео. Женщина опубликовала кадры сыновей в забавных костюмах по случаю Хеллоуина.

Видео Ирина показала в соцсети.

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Жена Дмитрия Монатика показала, как их сыновья празднуют Хэллоуин в школе. Женщина заверила, что это именно тот день, когда ребятам разрешили прийти в учебное заведение в "свободной школьной форме". 7-летний Даня и 6-летний Платон выбрали костюмы динозавра и пришельца.

"В школе сегодня день свободной формы, посвященный Хеллоуину! Всем желаем хорошей пятницы", — сказала фолловерам Ирина Монатик.

Подписчики засыпали женщину и ее сыновей комплиментами, звезды тоже оставили интересные реакции:

"Хэллоуин!!! Тоже хочу себе такую маму, которая найдет такой костюм мне", — комментирует дизайнер Катя Сильченко.

"Я так каждый день на работу хожу", — сказал ведущий Слава Демин.

Журналистка Полина Неня, диджей Nana и многие другие тоже отметились положительными реакциями.

Ранее Тина Кароль и Дима Монатик рассказали, как и где провели ночь обстрелов.

Напомним, Монатик впервые рассказал, где сейчас его жена с сыновьями.