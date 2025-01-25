Ірина Монатік показала себе під час третьої вагітності - фото

Ірина Монатік. Фото: instagram.com/irishamonatik

Дружина співака Дмитра Монатіка пригадала, якою була її третя вагітність. Ірина зачарувала шанувальників фотосесією, яку зробила при надії.

Світлинами дружина артиста поділилася в Instagram.

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Ірина Монатік пригадала третю вагітність

Тривалий час зіркове подружжя тримало у таємниці новину про вагітність. Ірина не ділилося фото у цей особливий період та мало з'являлася на публіці.

Однак після народження сина дружина співака все ж таки вирішила показати шанувальникам кадри з фотосесії, яку зробила в очікуванні малюка.

Дружина Дмитра Монатіка. Фото: instagram.com/irishamonatik

На чорно-білих фото Ірина позувала у чорній обтислі сукні із відкритою спиною, яка підкреслила її округлий животик.

"Архівні фото з особливого періоду 2024 року, коли я була при надії!Фотографуйте важливі моменти свого життя — вони безцінні", — написала Ірина.

Ірина Монатік під час вагітності. Фото: instagram.com/irishamonatik

Нагадаємо, Дмитро Монатік став батьком втретє 24 грудня. У зіркової пари народився син. Також співак та його дружина виховують двох старших синів — 7-річний Платон та 9-річний Данило.

Раніше стало відомо, що Андрій Чорновол стане батьком втретє. Також ми писали, що донька королеви Йорданії вагітна первістком.