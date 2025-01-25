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Жена Монатика очаровала архивными фото третьей беременности

25 января 2025 13:05
Мария Покровская - Редактор
Ирина Монатик показала себя во время третьей беременности - фото
Ирина Монатик. Фото: instagram.com/irishamonatik
Мария Покровская - Редактор

Жена певца Дмитрия Монатика вспомнила, какой была ее третья беременность. Ирина очаровала поклонников фотосессией, которую сделала в положении.

Снимками супруга артиста поделилась в Instagram. 

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Длительное время звездные супруги держали в тайне новость о беременности. Ирина не делилась фото в этот особый период и мало появлялась на публике.

Однако после рождения сына жена певца все же решила показать поклонникам кадры из фотосессии, которую сделала в ожидании малыша.

Жена Дмитрия Монатика во время беременности
Жена Дмитрия Монатика. Фото: instagram.com/irishamonatik

На черно-белых фото Ирина позировала в черном обтягивающем платье с открытой спиной, которое подчеркнуло ее округлый животик.

"Архивные фото из особого периода 2024 года, когда я была в положении! Фотографируйте важные моменты своей жизни — они бесценны", — написала Ирина.

Ирина Монатик показала фото во время беременности
Ирина Монатик во время беременности. Фото: instagram.com/irishamonatik

Напомним, Дмитрий Монатик стал отцом в третий раз 24 декабря. У звездной пары родился сын. Также певец и его жена воспитывают двух старших сыновей — 7-летний Платон и 9-летний Даниил.

Ранее стало известно, что Андрей Черновол станет отцом в третий раз. Также мы писали, что дочь королевы Иордании беременна первенцем.

Дмитрий Монатик дети беременность звездная пара

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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