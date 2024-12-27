Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow В дружбу холостяка Терена та Монатіка повірили не всі фанати шоу arrow

В дружбу холостяка Терена та Монатіка повірили не всі фанати шоу

27 грудня 2024 22:52
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Дмитра Монатіка розкритикували за зйомки на шоу "Холостяк"
Співак Дмитро Монатік. Фото: Instagram/monatik_official
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

В п’ятницю, 27 грудня, вийшов фінальний епізод романтичного телешоу "Холостяк-13". В одному з епізодів головний герой, ветеран війни Олександр Терен, запросив своїх друзів, аби ті поспілкувалися з двома учасницями. Серед них був і співак Дмитро Монатік (MONATIK). Українці по-різному відреагували на появу артиста. 

Відповідні коментарі з'явились під публікаціями профілю шоу в Instagram.

Читайте також:

Дмитро Монатік на шоу "Холостяк"

Співак ставив багато запитань волонтерці Інні Бєлєнь і тарологині Анастасії Юзьвак. У підсумку він дав поради Олександру Терену. 

"Неможливо підібрати ідеальну пару. Це просто нереально, і сподіватися на це не потрібно. Спільну думку будують щирі розмови, пошуки спільних інтересів і життєвий шлях крок за кроком", — зазначив Дмитро.

Дмитро Монатік Холостяк
Співак Дмитро Монатік на шоу "Холостяк-13". Скриншот: Megogo

Втім, багато хто з глядачів телешоу та користувачів соцмереж не повірив в дружбу ветерана війни, громадського діяча й титулованого співака. 

  • Краще б запросили ту жінку з аукціону, яка була на візку. Я не вірю, що вона дійсно подруга Олександра, але в це більше віриться, ніж у велику дружбу з Монатіком.
  • Скоро приїде Пивоваров і Клавдія Петрівна. Вони теж найкращі друзі. Монатік? Ну камон.
  • Монатік — друг? Ну це вже занадто якось, навіть для шоу.
  • Мені незрозуміло: чому він запросив медійних друзів, а не звичайних друзів дитинства?

Окрім Дмитра Монатіка, серед друзів були продюсерка, стендаперка Наталя Гаріпова та Іванна Гавлюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Євген Олійник висловився про популярне реаліті-шоу "Холостяк". Також ми розповідали, що блогерка Аліна Шаманська захистила учасницю "Холостяка", яку довели до істерики.

Дмитро Монатік шоу Холостяк соцмережі українські зірки Олександр "Терен" Будько

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024

23:59 Зоря визначилась з головним тренером

23:42 Війська КНДР зазнали значних втрат у боях із ЗСУ — Білий дім

23:32 Юсов спрогнозував, чи варто очікувати нових ударів "Орєшніком"

23:04 Світла не буде — ДТЕК повідомила про графіки на Київщині завтра

Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:27 Ветеран вимагає стягнути з РФ 12 млн грн шкоди — що вирішив суд

22:12 РФ використовує західне обладнання для виробництва Орєшніка — FT

21:59 Зеленський повідомив про важкі втрати серед військових КНДР

21:57 Поліція не зреагувала на скаргу одесита на ТЦК — рішення суду

23:59 Зоря визначилась з головним тренером

23:42 Війська КНДР зазнали значних втрат у боях із ЗСУ — Білий дім

23:32 Юсов спрогнозував, чи варто очікувати нових ударів "Орєшніком"

23:04 Світла не буде — ДТЕК повідомила про графіки на Київщині завтра

22:27 Ветеран вимагає стягнути з РФ 12 млн грн шкоди — що вирішив суд

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:12 РФ використовує західне обладнання для виробництва Орєшніка — FT

21:59 Зеленський повідомив про важкі втрати серед військових КНДР

21:57 Поліція не зреагувала на скаргу одесита на ТЦК — рішення суду

21:38 Відомий футболіст і партнери з команди потрапили у страшну ДТП

21:18 РФ оснащує шахеди штучним інтелектом — посол ЄС пояснив небезпеку

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку