Дмитра Монатіка розкритикували за зйомки на шоу "Холостяк"

Співак Дмитро Монатік. Фото: Instagram/monatik_official

В п’ятницю, 27 грудня, вийшов фінальний епізод романтичного телешоу "Холостяк-13". В одному з епізодів головний герой, ветеран війни Олександр Терен, запросив своїх друзів, аби ті поспілкувалися з двома учасницями. Серед них був і співак Дмитро Монатік (MONATIK). Українці по-різному відреагували на появу артиста.

Відповідні коментарі з'явились під публікаціями профілю шоу в Instagram.

Читайте також:

Дмитро Монатік на шоу "Холостяк"

Співак ставив багато запитань волонтерці Інні Бєлєнь і тарологині Анастасії Юзьвак. У підсумку він дав поради Олександру Терену.

"Неможливо підібрати ідеальну пару. Це просто нереально, і сподіватися на це не потрібно. Спільну думку будують щирі розмови, пошуки спільних інтересів і життєвий шлях крок за кроком", — зазначив Дмитро.

Співак Дмитро Монатік на шоу "Холостяк-13". Скриншот: Megogo

Втім, багато хто з глядачів телешоу та користувачів соцмереж не повірив в дружбу ветерана війни, громадського діяча й титулованого співака.

Краще б запросили ту жінку з аукціону, яка була на візку. Я не вірю, що вона дійсно подруга Олександра, але в це більше віриться, ніж у велику дружбу з Монатіком.

Скоро приїде Пивоваров і Клавдія Петрівна. Вони теж найкращі друзі. Монатік? Ну камон.

Монатік — друг? Ну це вже занадто якось, навіть для шоу.

Мені незрозуміло: чому він запросив медійних друзів, а не звичайних друзів дитинства?

Окрім Дмитра Монатіка, серед друзів були продюсерка, стендаперка Наталя Гаріпова та Іванна Гавлюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Євген Олійник висловився про популярне реаліті-шоу "Холостяк". Також ми розповідали, що блогерка Аліна Шаманська захистила учасницю "Холостяка", яку довели до істерики.