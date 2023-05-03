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Жена оскароносного Кевина Костнера подала на развод после 18 лет брака

3 мая 2023 11:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Жена оскароносного Кевина Костнера подала на развод после 18 лет брака
Актер и режиссер Кевин Костнер и дизайнер Кристин Баумгартнер. Фото: Instagram/people
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Голливуде стало на одну известную звездную пару меньше. 68-летний актер и режиссер Кевин Костнер разводится с 49-летней моделью и дизайнером Кристин Баумгартнер. Именно она стала инициатором бракоразводного процесса.

Об этом сообщает издание People.

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Что стало причиной

Кристин подала документы на развод, ссылаясь на "непримиримые разногласия". Кевин не стал молчать и прокомментировал перемены в личной жизни.

"С большой грустью сообщаем, что возникли не зависящие от него обстоятельства, которые привели к тому, что мистеру Костнеру пришлось участвовать в процедуре расторжения брака. Мы просим уважать его частную жизнь, Кристин и их детей, поскольку они переживают это тяжелое время", — говорится в официальном заявлении представителя Костнера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Patti Halbrooks (@pattihalbrooks)

В окружении обладателя двух премий "Оскар" утверждают, что споров об имуществе не должно быть, поскольку супруги заключили добрачное соглашение. Однако при разводе Костнер должен заплатить отступные.

"Супружеская поддержка должна быть выплачена заявителю в соответствии с условиями добрачного соглашения сторон", — сообщила адвокат Кевина, Лаура Вассер.

Кевин Костнер и Баумгартнер согласились на общую опеку над детьми. Они воспитывают 15-летнего Кайдена, 14-летнего Хейса и 12-летнюю Грейс.

Напомним, ранее мы писали, что американская певица Шер разошлась с бойфрендом, который младше ее на 40 лет. Также мы рассказывали, что фронтмен группы Imagine Dragons закрутил новый роман сразу после развода с женой.

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