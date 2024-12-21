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Жена Остапчука после родов ошеломила фигурой в нижнем белье

21 декабря 2024 18:14
Мария Покровская - Редактор
Екатерина Остапчук ошеломила фигурой в нижнем белье после родов - фото
Екатерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya
Мария Покровская - Редактор

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина всего 10 дней назад впервые стала мамой. Звездная мамочка показала, как изменилась ее фигура после родов.

На своей странице в Instagram поделилась кадрами в нижнем белье.

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Чтобы восстановиться после рождения малыша, жена шоумена отправилась на массаж в свой салон красоты. После сеанса Екатерина позировала перед зеркалом в джинсах и бюстгальтере.

Молодая мамочка ошеломила своей подтянутой фигурой и стройной талией после родов.

Екатерина Остапчук после родов
Екатерина Остапчук после родов. Фото: instagram.com/poka.tya

Также Екатерина тронула своих поклонников нежными кадрами с сыном Тимофеем. Жена Остапчука в изысканном домашнем комплекте покрутилась перед камерой с малышом на руках.

Екатерина Остапчук с сыном
Екатерина Остапчук с сыном. Фото: instagram.com/poka.tya
Жена Владимира Остапчука с сыном
Жена Владимира Остапчука с сыном. Фото: instagram.com/poka.tya

В комментариях подписчицы поинтересовались, остался ли у Екатерины шрам после кесарева сечения, но блоггер отметила, что след от операции уже почти не заметен.

Ранее жена Остапчука рассекретила, сколько килограммов сбросила после родов.

Также Екатерина призналась, тяжело ли ей дается материнство.

Владимир Остапчук беременность украинские звезды похудение фигура роды Екатерина Полтавская

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