Екатерина Остапчук ошеломила фигурой в нижнем белье после родов - фото

Жена Остапчука после родов ошеломила фигурой в нижнем белье
Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина всего 10 дней назад впервые стала мамой. Звездная мамочка показала, как изменилась ее фигура после родов.
На своей странице в Instagram поделилась кадрами в нижнем белье.
Екатерина Остапчук удивила видом после родов
Чтобы восстановиться после рождения малыша, жена шоумена отправилась на массаж в свой салон красоты. После сеанса Екатерина позировала перед зеркалом в джинсах и бюстгальтере.
Молодая мамочка ошеломила своей подтянутой фигурой и стройной талией после родов.
Также Екатерина тронула своих поклонников нежными кадрами с сыном Тимофеем. Жена Остапчука в изысканном домашнем комплекте покрутилась перед камерой с малышом на руках.
В комментариях подписчицы поинтересовались, остался ли у Екатерины шрам после кесарева сечения, но блоггер отметила, что след от операции уже почти не заметен.
Ранее жена Остапчука рассекретила, сколько килограммов сбросила после родов.
Также Екатерина призналась, тяжело ли ей дается материнство.
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