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Дружина Остапчука розкрила фінансові обов'язки в родині

9 січня 2025 22:49
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Катерина Остапчук зізналась, на скільки її чоловік фінансово забезпечує родину
Телеведучий Володимир Остапчук та блогерка Катерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Блогерка Катерина Остапчук, яка місяць тому народила первістка, сина Тимофія, продовжує розповідати більше подробиць про сімейне життя з телеведучим Володимиром Остапчуком. Цього разу 24-річна інфлюєнсерка розкрила розподіл обов’язків в родині. 

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram

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За словами блогерки, яка на 16 років молодша за телеведучого, в них рівний розподіл обов'язків у вихованні сина Тимофія, який народився 10 грудня 2024 року. Аналогічний показник, 50 на 50, і щодо хатніх справ. 

"Прибираю і я, і Вова, і клінінг — все залежить від того, хто має час. Єдине, прання та прасування одягу на Вові завжди.Все інше робимо разом", — зізналась Катерина Остапчук. 

А ось фінансовий розподіл обов’язків в родині зовсім інший. 95% на телеведучому, а 5% на його молодій дружині. 

Катерина та Володимир Остапчук
Блогерка Катерина Остапчук про родину. Скриншот: Instagram/poka.tya

Втім, Катерина уточнила, що йдеться лише про спільні витрати. Бо на свої потреби в інфлюєнсерки власний бюджет. 

"Косметику купую я сама собі. Одяг (окрім сумок, взуття та дорогих аксесуарів) купую я сама собі. Ну короче, не має такого, щоб я просила гроші на щось окремо для себе", — підбила підсумок Катерина Остапчук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Катерина Остапчук обурилась на учасника дорожнього руху. Також ми розповідали, чи буде третя дружина Володимира Остапчука збільшувати груди.

родина Володимир Остапчук українські зірки гроші Катерина Полтавська

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