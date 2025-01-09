Катерина Остапчук зізналась, на скільки її чоловік фінансово забезпечує родину

Телеведучий Володимир Остапчук та блогерка Катерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Блогерка Катерина Остапчук, яка місяць тому народила первістка, сина Тимофія, продовжує розповідати більше подробиць про сімейне життя з телеведучим Володимиром Остапчуком. Цього разу 24-річна інфлюєнсерка розкрила розподіл обов’язків в родині.

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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За словами блогерки, яка на 16 років молодша за телеведучого, в них рівний розподіл обов'язків у вихованні сина Тимофія, який народився 10 грудня 2024 року. Аналогічний показник, 50 на 50, і щодо хатніх справ.

"Прибираю і я, і Вова, і клінінг — все залежить від того, хто має час. Єдине, прання та прасування одягу на Вові завжди.Все інше робимо разом", — зізналась Катерина Остапчук.

А ось фінансовий розподіл обов’язків в родині зовсім інший. 95% на телеведучому, а 5% на його молодій дружині.

Блогерка Катерина Остапчук про родину. Скриншот: Instagram/poka.tya

Втім, Катерина уточнила, що йдеться лише про спільні витрати. Бо на свої потреби в інфлюєнсерки власний бюджет.

"Косметику купую я сама собі. Одяг (окрім сумок, взуття та дорогих аксесуарів) купую я сама собі. Ну короче, не має такого, щоб я просила гроші на щось окремо для себе", — підбила підсумок Катерина Остапчук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Катерина Остапчук обурилась на учасника дорожнього руху. Також ми розповідали, чи буде третя дружина Володимира Остапчука збільшувати груди.