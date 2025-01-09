Екатерина Остапчук призналась, на сколько ее муж финансово обеспечивает семью

Телеведущий Владимир Остапчук и блогер Екатерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Блогер Катерина Остапчук, которая месяц назад родила первенца, сына Тимофея, продолжает рассказывать больше подробностей о семейной жизни с телеведущим Владимиром Остапчуком. На этот раз 24-летняя инфлюенсер раскрыла распределение обязанностей в семье.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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По словам блогера, которая на 16 лет младше телеведущего, у них равное распределение обязанностей в воспитании сына Тимофея, который родился 10 декабря 2024 года. Аналогичный показатель, 50 на 50, и по домашним делам.

"Убираю и я, и Вова, и клининг — все зависит от того, у кого есть время. Единственное, стирка и глажка одежды на Вове всегда. Все остальное делаем вместе", — призналась Екатерина Остапчук.

А вот финансовое распределение обязанностей в семье совсем другое. 95% на телеведущем, а 5% на его молодой жене.

Блогер Екатерина Остапчук о семье. Скриншот: Instagram/poka.tya

Впрочем, Екатерина уточнила, что речь идет только о совместных расходах. Потому что на свои нужды у инфлюенсера собственный бюджет.

"Косметику покупаю я сама себе. Одежду (кроме сумок, обуви и дорогих аксессуаров) покупаю я сама себе. Ну короче, нет такого, чтобы я просила деньги на что-то отдельно для себя", — подвела итог Екатерина Остапчук.

Напомним, ранее мы писали, что Екатерина Остапчук разозлилась на участника дорожного движения. Также мы рассказывали, будет ли третья жена Владимира Остапчука увеличивать грудь.