Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Жена Остапчука раскрыла финансовые обязанности в семье arrow

Жена Остапчука раскрыла финансовые обязанности в семье

9 января 2025 22:49
Евгений Берестюк - Редактор
Екатерина Остапчук призналась, на сколько ее муж финансово обеспечивает семью
Телеведущий Владимир Остапчук и блогер Екатерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Евгений Берестюк - Редактор

Блогер Катерина Остапчук, которая месяц назад родила первенца, сына Тимофея, продолжает рассказывать больше подробностей о семейной жизни с телеведущим Владимиром Остапчуком. На этот раз 24-летняя инфлюенсер раскрыла распределение обязанностей в семье.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

Читайте также:

Семейные обязанности Екатерины и Владимира Остапчук

По словам блогера, которая на 16 лет младше телеведущего, у них равное распределение обязанностей в воспитании сына Тимофея, который родился 10 декабря 2024 года. Аналогичный показатель, 50 на 50, и по домашним делам.

"Убираю и я, и Вова, и клининг — все зависит от того, у кого есть время. Единственное, стирка и глажка одежды на Вове всегда. Все остальное делаем вместе", — призналась Екатерина Остапчук.

А вот финансовое распределение обязанностей в семье совсем другое. 95% на телеведущем, а 5% на его молодой жене.

Екатерина и Владимир Остапчук
Блогер Екатерина Остапчук о семье. Скриншот: Instagram/poka.tya

Впрочем, Екатерина уточнила, что речь идет только о совместных расходах. Потому что на свои нужды у инфлюенсера собственный бюджет.

"Косметику покупаю я сама себе. Одежду (кроме сумок, обуви и дорогих аксессуаров) покупаю я сама себе. Ну короче, нет такого, чтобы я просила деньги на что-то отдельно для себя", — подвела итог Екатерина Остапчук.

Напомним, ранее мы писали, что Екатерина Остапчук разозлилась на участника дорожного движения. Также мы рассказывали, будет ли третья жена Владимира Остапчука увеличивать грудь.

семья Владимир Остапчук украинские звезды деньги Екатерина Полтавская

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

22:33 Военный пошел на кражу, чтобы забрать долг — что сказал суд

22:29 Зеленский встретился с Мелони — что обсудили

22:19 Канада выделила 300 млн долл помощи Украине — что закупят

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:03 Многодетного отца не увольняли из армии — что решил суд

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

21:53 Штраф от ТЦК — можно ли его уменьшить или отменить

21:22 Прорыв теплосети в центре Киева вызвал разрушения — видео

20:56 На каком этапе строительство Подольского моста — фоторепортаж

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

22:33 Военный пошел на кражу, чтобы забрать долг — что сказал суд

22:29 Зеленский встретился с Мелони — что обсудили

22:19 Канада выделила 300 млн долл помощи Украине — что закупят

22:03 Многодетного отца не увольняли из армии — что решил суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:53 Штраф от ТЦК — можно ли его уменьшить или отменить

21:22 Прорыв теплосети в центре Киева вызвал разрушения — видео

20:56 На каком этапе строительство Подольского моста — фоторепортаж

20:47 Погода удивит — синоптики предупредили несколько областей

20:33 Отключения света в Одессе — какие прогнозы на завтра

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия