Дружина Остапчука розповіла про бійку шоумена з молоддю

Шоумен Володимир Остапчук та блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Напередодні шоумен Володимир Остапчук завітав зі своєю 23-річною дружиною, блогеркою Катериною Полтавською, до Національної опери на України (Київ). Благодійний вечір в столиці вів саме Остапчук. Однак, зірковій парі вечір зіпсували не артисти, а невідомі молодики.

Про це у сторіз свого Instagram розповіла Катерина.

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Зіркова бійка біля ліфта

За словами третьої дружини Остапчука, неприємна ситуація трапилась з ними о 23:00 вечора. Локацію молода блогерка не стала розкривати. Але оприлюднила фрагмент листування російською мовою в одному з месенджерів. Зіркова парочка увійшла в ліфт, в якому була компанія молодих людей до 25 років. Полтавська стверджує, що хлопці та дівчати були на підпитку.

"Я щось сказала Вові. Один з них почав перекривлювати мене. Вова сказав йому не іронізувати. А пацан цей почав грубіянити. Вийшли з ліфта на першому поверсі. Цей одноклітинний почав мене ображати, кричати щось про маму і замахуватися. Ну і отримав п***ди від Вови", — зізналась Катерина.

Полтавська також не промовчала. Вона погрожувала розбити щелепу дівчині цього молодика, якщо та не замовчить. У підсумку компанія вибачилась та пішла по своїх справах. Які саме хлопець отримав ушкодження внаслідок бійки з Остапчуком Катерина не уточнила.

Скриншот: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня Володимира Остапчука публічно пригрозила йому та його новій дружині. Також ми розповідали, що Катерина Полтавська розкритикувала модний бренд, який продав їй сукню за 590 євро.