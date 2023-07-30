Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дружина Остапчука розповіла про бійку шоумена з молоддю arrow

Дружина Остапчука розповіла про бійку шоумена з молоддю

30 липня 2023 12:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дружина Остапчука розповіла про бійку шоумена з молоддю
Шоумен Володимир Остапчук та блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні шоумен Володимир Остапчук завітав зі своєю 23-річною дружиною, блогеркою Катериною Полтавською, до Національної опери на України (Київ). Благодійний вечір в столиці вів саме Остапчук. Однак, зірковій парі вечір зіпсували не артисти, а невідомі молодики. 

Про це у сторіз свого Instagram розповіла Катерина. 

Читайте також:

Зіркова бійка біля ліфта

За словами третьої дружини Остапчука, неприємна ситуація трапилась з ними о 23:00 вечора. Локацію молода блогерка не стала розкривати. Але оприлюднила фрагмент листування російською мовою в одному з месенджерів. Зіркова парочка увійшла в ліфт, в якому була компанія молодих людей до 25 років. Полтавська стверджує, що хлопці та дівчати були на підпитку. 

"Я щось сказала Вові. Один з них почав перекривлювати мене. Вова сказав йому не іронізувати. А пацан цей почав грубіянити. Вийшли з ліфта на першому поверсі. Цей одноклітинний почав мене ображати, кричати щось про маму і замахуватися. Ну і отримав п***ди від Вови", — зізналась Катерина.

Полтавська також не промовчала. Вона погрожувала розбити щелепу дівчині цього молодика, якщо та не замовчить. У підсумку компанія вибачилась та пішла по своїх справах. Які саме хлопець отримав ушкодження внаслідок бійки з Остапчуком Катерина не уточнила. 

Скриншот: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня Володимира Остапчука публічно пригрозила йому та його новій дружині. Також ми розповідали, що Катерина Полтавська розкритикувала модний бренд, який продав їй сукню за 590 євро.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз