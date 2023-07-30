Жена Остапчука рассказала о драке шоумена с молодежью

Шоумен Владимир Остапчук и блогерша Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Накануне шоумен Владимир Остапчук посетил со своей 23-летней женой, блогершой Екатериной Полтавской в Национальную оперу на Украине (Киев). Благотворительный вечер в столице вел Остапчук. Однако звездной паре вечер испортили не артисты, а неизвестные молодые люди.

Об этом во время своего Instagram рассказала Екатерина.

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Звездная драка у лифта

По словам третьей супруги Остапчука, неприятная ситуация произошла с ними в 23:00 вечера. Локацию молодая блогерша не стала раскрывать. Но обнародовала фрагмент переписки на русском языке в одном из мессенджеров. Звездная парочка вошла в лифт, в котором находилась компания молодых людей до 25 лет. Полтавская утверждает, что ребята были под хмельком.

"Я что-то сказала Вове. Один из них начал кривлять меня. Вова сказал ему не ерничать. А пацан этот начал грубить. Вышли из лифта на первом этаже. Этот одноклеточный начал меня обижать, кричать что-то о маме и замахиваться. Ну и получил п* **да от Вовы", — призналась Екатерина.

Полтавская тоже не промолчала. Она угрожала разбить челюсть девушке этого молодого человека, если та не замолчит. В итоге компания извинилась и пошла по своим делам. Какие парень получил повреждения в результате драки с Остапчуком, Екатерина не уточнила.

Скриншот: Instagram/poka.tya

Напомним, ранее мы писали, что бывшая Владимира Остапчука публично пригрозила ему и его новой жене. Также мы рассказывали, что Екатерина Полтавская раскритиковала модный бренд, продавший ей платье за 590 евро.