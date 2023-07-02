Модна парочка: Остапчук з молодою дружиною приміряли калоші на дачі

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Шоумен Володимир Остапчук та його 23-річна дружина блогерка Катерина Полтавська продовжують тішити підписників фото та відео зі свого життя. Зіркова пара проводить ці вихідні на свіжому повітрі і вже встигла приміряти модні луки на дачі в родичів.

Відповідні публікації з’явились у соцмережах Володимира та Катерини.

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Остапчук жартома запитав в підписників у Instagram, чи є в них родичі, які запрошують в гості, коли треба зібрати черешню. Так Володимир натякнув, що близькі запросили його з Катериною зібрати врожай смачної ягоди. Полтавська запитала в родичів, чи є в них змінний одяг, на що отримала позитивну відповідь.

Таким чином зіркова парочка перевзулась у калоші, а Катерина приміряла кольоровий халат.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Фото: Instagram/vova_ostapchuk

В коментарях до себе на город зіркову парочку запросив шоумен Андрій Джеджула. Він з гумором зазначив, що в нього Володимир та Катерина обійдуться без драбини.

Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше ми писали, як молода дружина Володимира Остапчука відсвяткувала день народження. Також ми розповідали, що Катерина Полтавська ходить до психолога і пояснила, чому це важливо робити.