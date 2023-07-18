Колишня Володимира Остапчука влаштувала публічний скандал – справа в будинку

Колишня Володимира Остапчука Христина Горняк на благодійному вечорі. Фото: instagram.com/p/Cuo8tehN5qW/?hl=ru

Колишня дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк влаштувала скандал у соціальній мережі. Жінка публічно розбиралася зі своїм колишнім чоловіком та його новою дівчиною через будинок, який вона придбала, перебуваючи з Володимиром у шлюбі.

Деталі скандалу можна побачити у розділі Stories на сторінці Христини Горняк в Instagram.

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Після того, як Володимир Остапчук розлучився з Христиною Горняк, між ними виникла суперечка щодо будинку, який вони придбали в шлюбі. Український шоумен зазначив, що він житиме в цьому будинку зі своєю новою дівчиною, але з колишньою дружиною він це не обговорював.

Цей скандал продовжує набирати обертів, адже тепер Володимир показав, як він збирається жити в цьому будинку.

Stories українського ведучого Володимира Остапчука. Фото: скриншот з Instagram

На своїй сторінці в Instagram він показав, як готується до ремонту в будинку, який він придбав, коли був у шлюбі зі своєю колишньою дружиною. Це не сподобалося Христині, адже вона не ділила майно з Володимиром.

"Кажу як є, бо знаю, що мене прочитають всі, а особливо — мій колишній. Бачить Бог, я хотіла мирно і навіть готова була відійти від рівності часток, хоча всі крутили біля скроні. Але я не хочу, щоб мене дурили, брехали і крали. Я готова розмовляти і домовлятися, але не виходить, тому курс на "Золоче прованс", — стверджує колишня Володимира Остапчука в Stories.

Stories колишньої Володимира Остапчука Христини Горняк. Фото: скриншот з Instagram

Жінка звинуватила свого колишнього та його дівчину в тому, що вони хочуть забрати цей будинок, хоча він належить не тільки ведучому, а й його колишній. Через це Христина Горняк заявила, що вона не мовчатиме та готова судитися з колишнім, але все ще чекає на зустрічні кроки.

"Якщо в мене будуть красти моє, я не мовчатиму, як мовчала на іншу тему... Так хотілося спокійно, без сварок, але, я так розумію, одного мого бажання мало", — також зазначила колишня дружина українського ведучого Христина Горняк.

Stories колишньої Володимира Остапчука Христини Горняк. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що колишня дружина Володимира Остапчука офіційно підтвердила розлучення з ним.

Раніше ми розповідали про те, що колишня ведучого Володимира Остапчука зізналася, чи пробачила б вона зраду коханого.

Також ми повідомляли про те, що молода дружина Володимира Остапчука зізналася, що відвідує психолога.