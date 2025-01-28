Дженніфер Лопес вразила в сукні з павутиною — фото

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Популярна американська співачка Дженніфер Лопес відвідала прем'єру свого фільму "Поцілунок жінки-павука" на кінофестивалі "Санденс" у незвичній сукні. Зірка здивувала фанів тематичним образом.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка з'явилась на популярному кінофестивалі у дуже темній мереживній сукні, прикрашеній павутиною зі стразів. Образ для зірки створив албанський дизайнер Валдрін Сахіті (Valdrin Sahiti). Вартись сукні складає 2310 доларів.

Співачка доповнила розкішний образ чорними гофрованими туфлями на підборах Christian Louboutin за 1 795 доларів і чорним атласним клатчем Tyler Ellis за 3 200 доларів.

Лопес зробила недбалий пучок та зробила макіяж із накладними віями та нюдовою помадою.

Акторка Дженніфер Лопес на кінофестивалі "Санденс". Фото: instagram.com/jlo

Акторка Дженніфер Лопес в сукні з павутиною. Фото: instagram.com/jlo

Акторка Дженніфер Лопес в розкішному образі. Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, раніше 55-річна Дженніфер Лопес похизувалася довгими ніжками в суперміні.

Також ми писали, що Дженніфер Лопес захопила своєю появою на урочистій церемонії.