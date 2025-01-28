Злата Огнєвіч приголомшила спокусливим образом — фото

Злата Огнєвіч у мінішортиках наробила спокусливих фото
Співачка Злата Огнєвіч "підвищила градус" у мережі своїми новими фото. Виконавиця наробила спокусливих кадрів у стильному образі.
Світлинами зірка поділилася в Instagram.
Злата Огнєвіч приголомшила фанів
У новій фотосесії співачка постала у стильному вбранні, яке підкреслило її стрункі ніжки та тонку талію.
Для знімання Злата обрала блакитний топ незвичного фасону та чорні мінішортики, які доповнила панчохами та лакованими чоботами.
Особливою "родзинкою" образу також стали масивні золоті прикраси — круглі сережки, каблучка та браслет.
У підписі до фото Злата подякувала команді, яка допомагала їй зробити такі гарні світлини.
"Ох, таку круту команду я зустріла. Команду, з якою можна проявити ще одну жіночу сутність. І я просто мушу показати вам красу, яку ми назнімали", — написала Огнєвіч.
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