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Злата Огнєвіч у мінішортиках наробила спокусливих фото

28 січня 2025 10:09
Марія Покровська - Редактор
Злата Огнєвіч приголомшила спокусливим образом — фото
Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Марія Покровська - Редактор

Співачка Злата Огнєвіч "підвищила градус" у мережі своїми новими фото. Виконавиця наробила спокусливих кадрів у стильному образі.

Світлинами зірка поділилася в Instagram.

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Злата Огнєвіч приголомшила фанів

У новій фотосесії співачка постала у стильному вбранні, яке підкреслило її стрункі ніжки та тонку талію.

Злата Огнєвіч у новій фотосесії - фото
Злата Огнєвіч показала звабливий образ. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Для знімання Злата обрала блакитний топ незвичного фасону та  чорні мінішортики, які доповнила панчохами та лакованими чоботами.

Злата Огнєвіч показала спокусливий образ - фото
Злата Огнєвіч у новій фотосесії. Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч приголомшила новою фотосесією - фото
Злата Огнєвіч приголомшила образом. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Особливою "родзинкою" образу також стали масивні золоті прикраси — круглі сережки, каблучка та браслет.

Злата Огнєвіч показала нові фото
Злата Огнєвіч показала нову фотосесію. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У підписі до фото Злата подякувала команді, яка допомагала їй зробити такі гарні світлини.

"Ох, таку круту команду я зустріла. Команду, з якою можна проявити ще одну жіночу сутність. І я просто мушу показати вам красу, яку ми назнімали", — написала Огнєвіч.

Злата Огнєвіч на нових фото
Злата Огнєвіч здивувала фанів. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Раніше Ксенія Мішина у шортиках та топі показала підтягнуту фігуру на тлі океану. Також Lizzo приголомшила результатами схуднення у обтислому вбранні.

Злата Огневич українські зірки фотосесія стиль соцмережі

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