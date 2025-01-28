Екатерина Остапчук в нижнем белье показала фигуру после родов — фото

Жена Остапчука в нижнем белье похвасталась фигурой после родов
Жена телеведущего Владимира Остапчука — Катерина — продемонстрировала поклонникам свою фигуру. Блогер показала, как выглядит ее тело спустя полтора месяца после родов.
Кадрами избранница шоумена поделилась в Instagram.
Катерина Остапчук блеснула фигурой в нижнем белье
24-летняя блогер покрутилась перед зеркалом в белом комплекте. Екатерина поделилась, что после родов отдает предпочтение специальному белью, которое облегчает кормление малыша и корректирует фигуру.
После рождения сына Екатерина довольно быстро вернулась к своей дородовой форме. Как поделилась блогер, она не придерживается специальных диет и не ограничивает себя в питании. И хотя жена ведущего видит определенные недостатки в фигуре, однако, по мнению фанов, она выглядит просто замечательно.
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