Дружина Остапчука відповіла на провокативне запитання про його колишніх

Блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/poka.tya

Молода дружина скандального шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська, вкотре відверто поспілкувалась з підписниками. 23-річна інфлюєнсерка зокрема розповіла про двох попередніх обраниць свого зіркового чоловіка.

Відповідні сторіз з’явились в її закритому профілі в Instagram.

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Для 39-річного шоумена шлюб з 23-річною блогеркою — третій в житті. Двоє дітей від першої дружини мешкають зараз у Канаді. Друга ексдружина, блогерка та юрист Христина Горняк, проживає в Австрії. У своєму блозі Полтавська не часто згадує про Олену та Христину. Втім, цього разу вона перервала мовчання.

Одна з підписниць поцікавилась, чи були попередні дружини Остапчука, на думку Катерини, красивими.

"Я ніколи не відповідала на питання, які стосуються минулого Вови, тому що 99% з них провокативні і несуть негативний характер. Але на це відповім. Хоча і не розумію людину, яка його поставила. Так, красиві. У вови хороший смак на зовнішність", — зізналась Полтавська.

Перша дружина Володимира Остапчука, Олена Войченко (зліва) та попередня обраниця Христина Горняк. Фото: Google

Підписники запитали, скільки дітей хоче молода блогерка. Катерина зізналась, що мріє мінімум про двох та максимум трьох.

Також Полтавська розповіла фоловерам, що зараз займається ремонтом власної студії лазерної епіляції та масажу. Це стане першим великим бізнесом молодої дружини шоумена, який за останні пів року потрапив в декілька гучних скандалів.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська. Фото: Instagram/poka.tya

Так, наприклад, ми розповідали, що Остапчук нарвався на хейт через сексистські висловлювання. А ще раніше Володимир провів вечірку з гостями-росіянами в Греції.