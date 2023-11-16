Жена Остапчука ответила на провокационный вопрос о его бывших

Блогерша Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/poka.tya

Молодая жена скандального шоумена Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская, в который раз откровенно пообщалась с подписчиками. 23-летняя инфлюенсерша в частности рассказала о двух предыдущих избранницах своего звездного мужа.

Соответствующие сториз появились в ее закрытом профиле в Instagram.

Читайте также:

Жена Остапчука о бывших

Для 39-летнего шоумена брак с 23-летней блогершей — третий в жизни. Двое детей от первой жены живут сейчас в Канаде. Вторая экс-жена, блогерша и юрист Кристина Горняк, проживает в Австрии. В своем блоге Полтавская не часто упоминает Елену и Кристину. Впрочем, на этот раз она прервала молчание.

Одна из подписчиц поинтересовалась, были ли предыдущие супруги Остапчука, по мнению Екатерины, красивыми.

"Я никогда не отвечала на вопросы, касающиеся прошлого Вовы, потому что 99% из них провокативные и несут отрицательный характер. Но на это отвечу. Хотя и не понимаю человека, который его поставил. Да, красивые. У Вовы хороший вкус на внешность", — призналась Полтавская.

Первая жена Владимира Остапчука, Елена Войченко (слева) и предыдущая избранница Кристина Горняк. Фото: Google

Подписчики спросили, сколько детей хочет молодая блогерша. Екатерина призналась, что мечтает минимум о двух и максимум трех.

Также Полтавская рассказала фолловерам, что сейчас занимается ремонтом собственной студии лазерной эпиляции и массажа. Это станет первым крупным бизнесом молодой жены шоумена, за последние полгода попавшего в несколько громких скандалов.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/poka.tya

Так, например, мы рассказывали, что Остапчук нарвался на хейт из-за сексистских высказываний. А еще раньше Владимир провел вечеринку с гостями-россиянами в Греции.