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Дружина Остапчука зізналась, чи забезпечує її шоумен фінансово

6 серпня 2023 09:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дружина Остапчука зізналась, чи забезпечує її шоумен фінансово
Шоумен Володимир Остапчук та блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зіркова парочка, Володимир Остапчук та Катерина Полтавська, зараз перебувають в Іспанії. 23-річна блогерка поспілкувалась з підписниками, та розповіла, чи залежить вона фінансово від 38-річного шоумена.

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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Третя дружина Остапчука спочатку відповіла на запитання, чи зустрічалась б вона з чоловіком, який би заробляв вдвічі менше за неї. 

Скриншоти: Instagram/poka.tya

Трохи згодом інший підписник Катерини поставив чітке запитання щодо Володимира Остапчука: "Ти не відповідаєш. Вова тебе повністю утримує? Ти не працюєш, для тебе це норм?". Мовчати Полтавська не стала та дала розгорнуту відповідь. Запитання від підписника Катерина назвала "наїздом". 

"Так, Вова мене повністю забезпечує. Але я заробляю, бо вважаю, що жінка має мати свої кошти, щоб почуватися вільною. Не переймайтеся, я добре себе почуваю в плані власних фінансів. Але як це може заважати тому, що мій чоловік забезпечує родину?... А якщо буде треба, то  й чоловіка забезпечу. Не дай Боже, звичайно", — відповіла Полтавська. 

Також Катерина зазначила, що вона зовсім не відчуває себе нерівноправною частиною пари. За її словами, вона обирає бути щасливою, а не доводити комусь щось.

Нагадаємо, раніше ми писали про бійку Володимира Остапчука з молоддю. Також ми розповідали, що Катерина Полтавська розкритикувала український модний бренд, який продав їй сукню за 590 євро.

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