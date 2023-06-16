"Що за треш?": відомий український шоумен провів вечірку з гостями росіянами

Ведучий дня народження. Фото: Google

Популярний шоумен Володимир Остапук опинився в епіцентрі скандалу. Він прилетів з 22-річною дружиною на острів Міконос (Греція), аби провести день народження. Втім, виявилось, що іменинниця ніби як одружена з російським бізнесменом. А на вечірку в Греції Остапчук розважав гостей, серед яких були громадяни країни-терориста.

Про це повідомляє Telegram канал "Культурна Прачечна".

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Іменинниця, Юлія Буряк, ще до повномасштабної війни переїхала в Москву і вийшла заміж за бізнесмена Леоніда Арапова, який 2021-го на її 30-річчя влаштував вечірку у Туреччині із пропутінськими зірками: блогеркою Ксенією Собчак, актором Ігорем Вєрніком, співаком Григорієм Лепсом, гуртом "Ленінград" та іншими "зірками".

Хто гуляв цього разу на Міконосі невідомо, тому що іменинниця просила не викладати сторіз. Втім, деякі користувачі Instagram не втрималися, і опублікували відео, на якому Остапчук російською мовою розважав гостей. За інформацією "Культурної Прачечної", серед гостей росіяни точно були — на відео можна побачити відому московську світську левицю Анну Івченко.

Володимир Остапчук на Міконосі. Скриншот: Telegram/Kulturnaya_Prachechnaya

У коментарі Telegram каналу Остапчук підтвердив, що вів день народження Буряк, але не знав про російського олігарха і гостей з РФ на святі. За словами ведучого, комунікацію із замовниками вів менеджер.

"По-перше, замовниця — українка, з Одеси. Її чоловік — також українець. Окрім цього, організатори повідомляли, що вони, як і гості, донатять мільйони на нашу армію. Я знаю, що колишній чоловік Буряк з Росії, але вона давно розлучилася з ним і не була у РФ з моменту початку повномасштабного вторгнення. Свято проводив українсько-російською, тому що були гості з Грузії. Якби я знав перед подією, що там буде хтось із росіян, я б не взяв цю роботу", — заявив Остапчук "Культурній Прачечній".

Також в мережі з’явились скріни з листування шоумена та його менеджера. Скоріш за все, Остапчук його звільнить.

Скриншот: Telegram/Kulturnaya_Prachechnaya

Скриншот: Telegram/Kulturnaya_Prachechnaya

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни підставили українського співака Микиту Алєксєєва (Alekseev). Також ми розповідали, що молода дружина Остапчука знепритомніла в Греції.