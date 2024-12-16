Жена Владимира Остапчука ошеломила своим видом после родов — фото

Екатерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина ошеломила своим внешним видом менее чем через неделю после родов. Молодая мамочка показала, как выглядит ее тело в нижнем белье.

Кадрами жена шоумена поделилась в Instagram.

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Прошло всего шесть дней после того, как блогер родила своего первенца. Но Екатерина уже может похвастаться хорошей физической формой.

Молодая мамочка похвасталась своим внешним видом в одном нижнем белье перед зеркалом.

Екатерина Остапчук после родов. Фото: instagram.com/poka.tya

Как рассказала Остапчук, перед самыми родами ее вес составлял 63 килограмма. Но за эти шесть дней блогер уже сбросила шесть с половиной килограммов и почти вернула свой вес до беременности, составлявший 54 килограмма.

Напомним, жена телеведущего рассказала, почему ей пришлось делать кесарево сечение.

Также Владимир Остапчук с женой умиляли сеть первой фотосессией с новорожденным сыном в роддоме.