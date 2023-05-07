Жена Павлика сообщила, есть ли у их годовалого сына проблемы со слухом

Певец Виктор Павлик с женой и младшим сыном. Фото: Instagram/repyahovakate

Недавно жена певца и народного артиста Украины Виктора Павлика, блогер Катя Репяхова, сообщила, что их годовалый сын Михаил страдает от проблем с задержкой речи. Она посетила нескольких врачей, но причину они так и не выявили. Были подозрения на проблемы со слухом. Поэтому блогер повела малыша на обследование.

О результатах медицинских исследований Репяхова сообщила в своих Instastories.

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Предварительно блогерша с сыном прошла обследование у реабилитолога, невролога и сделала электроэнцефалограмму (ЭЭГ), чтобы найти причину нарушений. В итоге Репяхова отвела маленького Михаила к сурдологу. Это врач, работа которого направлена на изучение дефектов и нарушений слуха.

Сын Павлика и Репяховой на приеме у сурдолога. Фото: Instastories/repyahovakate

Результаты обследования порадовали звездных родителей. Никаких патологий слуха у сына Виктора Павлика и Екатерины Репяховой врачи не обнаружили.

"Нарушений слуха не обнаружено с обеих сторон. Теперь я могу спать спокойно. Мы исключили самое страшное. Будем заниматься педагогикой (коррекцией). Наш марафон по больницам окончен", — подытожила блогерша.

Результаты исследования сына Павлика и Репяховой после приема у сурдолога. Фото: Instastories/repyahovakate

Напомним, ранее мы писали, что супруга Виктора Павлика призналась, кто больше зарабатывает в семье. Также мы рассказывали о самочувствии Екатерины Репяховой после пластических операций.