Катя Репяхова розповіла про діагноз маленького сина – що сказали лікарі

Співак Віктор Павлік з дружиною Катею Репяховою під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Молода дружина відомого українського співака та народного артиста України Віктора Павліка Катя Репяхова поділилася подробицями сімейного життя. Жінка розповіла про те, як вона сходила до лікаря зі своїм маленьким сином Михайликом, який страждає від проблем з затримкою мовлення.

Про це Катя Репяхова розповіла у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Не так давно молода дружина українського народного артиста Віктора Павліка розповіла про те, що в її однорічного сина Михайлика є проблеми із затримкою мовлення. Тому жінка з чоловіком вирішила звернутися до лікаря, щоб з’ясувати причини цієї проблеми.

Віктор Павлік з дружиною Катею Репяховою та сином Михайликом під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Судячи з розповіді Каті Репяхової, вона з маленьким сином відвідала невролога, після чого обстежувалася ще у лора. Жінка вважала, що в її сина в усі сіркова пробка, через що він погано чує, а значить, затримується мовлення.

"Я вже думаю, може в Міші сіркова пробка, яка робить зниження слуху (а значить і затримку). Тому що колись в нас було багато сірки, якщо ви пам’ятаєте, Міша весь час ліз в ушка. І зараз чіпає", – розповіла молода дружина Віктора Павліка.

Скріншот зі Stories Каті Репяхової. Фото: Instagram

Також Катя Репяхова зазначила, що у її маленького сина не має вроджених захворювань.

За словами молодої дружини артиста, її похід до лора не дав результатів, адже він не знайшов якихось відхилень. Катя Репяхова зазначила, що в її сина немає пробок, сірки та якихось небезпечних аденоїд, а слух перевіряв сурдолог.

Скріншот зі Stories Каті Репяхової. Фото: Instagram

Врешті-решт в однорічного сина Каті Репяхової та Віктора Павліка виявили специфічний розлад мовної артикуляції.

Скріншот зі Stories Каті Репяхової. Фото: Instagram

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