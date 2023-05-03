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Дружина Віктора Павліка Катя Репяхова розповіла про стан однорічного сина зі складним діагнозом

3 травня 2023 12:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Катя Репяхова розповіла про діагноз маленького сина – що сказали лікарі
Співак Віктор Павлік з дружиною Катею Репяховою під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода дружина відомого українського співака та народного артиста України Віктора Павліка Катя Репяхова поділилася подробицями сімейного життя. Жінка розповіла про те, як вона сходила до лікаря зі своїм маленьким сином Михайликом, який страждає від проблем з затримкою мовлення.

Про це Катя Репяхова розповіла у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Не так давно молода дружина українського народного артиста Віктора Павліка розповіла про те, що в її однорічного сина Михайлика є проблеми із затримкою мовлення. Тому жінка з чоловіком вирішила звернутися до лікаря, щоб з’ясувати причини цієї проблеми.

Виктор Павлик, Катя Репяхова и их сын Миша
Віктор Павлік з дружиною Катею Репяховою та сином Михайликом під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Судячи з розповіді Каті Репяхової, вона з маленьким сином відвідала невролога, після чого обстежувалася ще у лора. Жінка вважала, що в її сина в усі сіркова пробка, через що він погано чує, а значить, затримується мовлення.

"Я вже думаю, може в Міші сіркова пробка, яка робить зниження слуху (а значить і затримку). Тому що колись в нас було багато сірки, якщо ви пам’ятаєте, Міша весь час ліз в ушка. І зараз чіпає", – розповіла молода дружина Віктора Павліка.

Скріншот зі Stories Каті Репяхової
Скріншот зі Stories Каті Репяхової. Фото: Instagram

Також Катя Репяхова зазначила, що у її маленького сина не має вроджених захворювань.

За словами молодої дружини артиста, її похід до лора не дав результатів, адже він не знайшов якихось відхилень. Катя Репяхова зазначила, що в її сина немає пробок, сірки та якихось небезпечних аденоїд, а слух перевіряв сурдолог.

Скріншот зі Stories Каті Репяхової
Скріншот зі Stories Каті Репяхової. Фото: Instagram

Врешті-решт в однорічного сина Каті Репяхової та Віктора Павліка виявили специфічний розлад мовної артикуляції.

Скріншот зі Stories Каті Репяхової
Скріншот зі Stories Каті Репяхової. Фото: Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що молода дружина Віктора Павліка зізналася, хто в її сім’ї заробляє більше.

Раніше ми розповідали, що дружина Віктора Павліка Катя Репяхова розповіла про самопочуття після пластичних операцій.

Також ми повідомляли про те, що Катя Репяхова назвала вартість своєї пластичної операції.

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