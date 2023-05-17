Дружина Павліка вибачилась за відео з закритого об'єкта та обізвала земляків

Співак Віктор Павлік з дружиною. Фото: Instagram/repyahovakate

Днями співак Віктор Павлік потрапив в гучний скандал. Його молода дружина, блогерка Катерина Реп'яхова, похизувалась у соцмережах, що в артиста є спецперепустка. Ба більше — вона її показала. Зіркова парочка їхала Південним мостом в столиці, який зачинено з минулого року. "Понти" знаменитостей обурили українців.

У своїх Instastories Реп’яховій довелось вибачатися.

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Що сказала блогерка

Катерина вибачилась, що некоректно назвала спецперепустку. У відео вона казала, що так швидко і безперешкодно їдуть мостом, бо мають "чарівний папірець". І це начебто романтичний подарунок для неї від Павліка. До речі, під час керування автівкою співак не був пристебнутий ременями безпеки.

У вибаченні блогерка зазначила, що вона не ідеальна і може помилятися. Але більшість тексту Реп’яхова присвятила хейтерам. Вона порівняла земляків з росіянами.

"Мені моторошно від того, в якому соціумі ми живемо. Скільки злих людей, які, як ті орки, готові зжерти своїх же. Всі ці люди хорошого ніколи не помітять", — написала Реп’яхова.

Також блогерка зазначила, що Віктор Павлік не купляв спецперепустку.

Вибачення дружини Віктора Павліка. Скриншот: Instastories/repyahovakate

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Віктора Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині. Також ми розповідали про самопочуття Катерини Реп’яхової після пластичних операцій.