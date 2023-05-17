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Жена Павлика принесла извинения за видео с закрытого объекта и обозвала земляков

17 мая 2023 09:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Жена Павлика принесла извинения за видео с закрытого объекта и обозвала земляков
Певец Виктор Павлик с супругой. Фото: Instagram/repyahovakate
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На днях певец Виктор Павлик попал в громкий скандал. Его молодая жена, блогер Екатерина Репяхова, похвасталась в соцсетях, что у артиста есть спецпропуск. Более того, она его показала. Звездная парочка ехала по Южному мосту в столице, который закрыт с прошлого года. "Понты" знаменитостей возмутили украинцев.

В своих Instastories Репяховой пришлось извиняться.

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Что сказала блогерша

Екатерина извинилась, что некорректно назвала спецпропуск. В видео она говорила, что так быстро и беспрепятственно едут по мосту, потому что имеют "волшебную бумажку". И это якобы романтический подарок для нее от Павлика. Кстати, во время управления автомобилем певец не был пристегнут ремнями безопасности.

В извинении блогерша отметила, что она не идеальна и может ошибаться. Но большинство текста Репяхова посвятила хейтерам. Она сравнила земляков с россиянами.

"Мне жутко от того, в каком социуме мы живем. Сколько злых людей, которые, как те орки, готовы сожрать своих же. Все эти люди хорошего никогда не заметят", — написала Репьяхова.

Также блогерша отметила, что Виктор Павлик не покупал спецпропуск.

Извинения супруги Виктора Павлика. Скриншот: Instastories/repyahovakate

Напомним, ранее мы писали, что супруга Виктора Павлика призналась, кто больше зарабатывает в семье. Также мы рассказывали о самочувствии Екатерины Репяховой после пластических операций.

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