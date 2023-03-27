Жена Павлика с синяками под глазами рассказала о самочувствии после пластических операций: фото

Блогер и жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова

На прошлой неделе блогер и жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, сделала несколько пластических операций. Она решилась на ринопластику и липофилинг подбородка.

В своих Instastories Репяхова рассказала о самочувствии и когда ей снимут гипс.

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Блогер призналась, что все эти дни она не может налюбоваться собой в профиль. Жена певца с нетерпением ждет дня, когда сможет увидеть результат. Реабилитация после пластических операций проходит по плану, впрочем, Репяхова до сих пор испытывает боли.

"Иногда у меня бывает слабость, резко хочется спать. Больше всего болит живот, кто бы мог подумать. Я вообще думала, что там будет маленькая дыра или синяк, и на этом все. Даже нос не болит, а живот так. Все хорошо, терпимо, я всем довольна", — отчиталась блогер.

Именно из живота Екатерины хирурги брали жир, чтобы добавить его в подбородок. Уже завтра, 28 марта, блогер поедет снимать гипс и сможет впервые увидеть свой нос. По ее словам, по этой причине она очень волнуется.

Напомним, ранее мы писали, сколько заплатила супруга Павлика за пластическую операцию. Также мы рассказывали, что "Мисс Украина Вселенная" призналась, делала ли пластические операции и на какие процедуры решилась.