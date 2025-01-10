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Дружина покійного Білоножка показала могилу співака

10 січня 2025 16:44
Марія Покровська - Редактор
Світлана Білоножко показала могилу Віталія Білоножка - фото, відео
Світлана та Віталій Білоножки. Фото: instagram.com/svitlana_bilonozhko
Марія Покровська - Редактор

Українська співачка Світлана Білоножко у роковини смерті свого чоловіка, співака Віталія Білоножка, показала, який вигляд має його могила. Естрадного артиста поховали на Байковому кладовищі.

Кадрами виконавиця поділилася на своїй сторінці в Facebook

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Світлана Білоножко показала могилу покійного чоловіка

Минув рік відтоді, як народний артист України пішов у засвіти. У перші роковини смерті дружина артиста та його друзі прийшли на Байкове кладовище, аби вшанувати пам'ять виконавця.

"Рівно рік, як тебе немає з нами, Віталіку. Сьогодні всі друзі, рідні, близькі прийшли до тебе. Спочивай. Ми тебе любимо та завжди будемо поряд", — тремтячим голосом звернулася до чоловіка співачка.

Близькі та шанувальники принесли на місце поховання Білоножка велику кількість квітів, які стоять у вазах. Натомість сама могила артиста вкрита ялиновими гілками.

Родина та друзі Віталія Білоножка на могилі артиста
Родина та друзі Віталія Білоножка на його могилі. Фото: Facebook Світлани Білоножко

Поки що виконавицю не встановили пам'ятник, замість нього стоїть дерев'яний хрест та великий портрет Білоножка у рамці.

Дружина Віталія Білоножка показала його могилу
Світлана Білоножко показала, де похований її чоловік. Фото: Facebook Світлани Білоножко

Віталій Білоножко пішов з життя 9 січня 2024 року. Причиною смерті артиста стала раптова зупинка серця на тлі боротьби із цукровим діабетом. Співака провели в останню путь у Києві.

Раніше стало відомо, що на війні загинув переможець шоу "Танцюють всі".

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17:11 Болгарський політик хоче забрати частину Одещини — подробиці

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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