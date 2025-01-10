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Жена покойного Белоножко показала могилу певца

10 января 2025 16:44
Мария Покровская - Редактор
Светлана Белоножко показала могилу Виталия Белоножко - фото, видео
Светлана и Виталий Белоножко. Фото: instagram.com/svitlana_bilonozhko
Мария Покровская - Редактор

Украинская певица Светлана Белоножко в годовщину смерти своего мужа, певца Виталия Белоножко, показала, как выглядит его могила. Эстрадного артиста похоронили на Байковом кладбище.

Кадрами исполнительница поделилась на своей странице в Facebook.

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Светлана Белоножко показала могилу покойного мужа

Прошел год с тех пор, как народный артист Украины ушел в мир иной. В первую годовщину смерти жена артиста и его друзья пришли на Байковое кладбище, чтобы почтить память исполнителя.

"Ровно год, как тебя нет с нами, Виталик. Сегодня все друзья, родные, близкие пришли к тебе. Покойся с миром. Мы тебя любим и всегда будем рядом", — дрожащим голосом обратилась к мужу певица.

Близкие и поклонники принесли на место захоронения Белоножко большое количество цветов, которые стоят в вазах. Зато сама могила артиста укрыта еловыми ветками.

Семья и друзья Виталия Белоножко на могиле артиста
Родина и друзья Виталия Белоножко на его могиле. Фото: Facebook Светланы Белоножко

Пока что исполнительнице не установили памятник, вместо него стоит деревянный крест и большой портрет Белоножко в рамке.

Жена Виталия Белоножко показала его могилу
Светлана Белоножко показала, где похоронен ее муж. Фото: Facebook Светланы Белоножко

Виталий Белоножко ушел из жизни 9 января 2024 года. Причиной смерти артиста стала внезапная остановка сердца на фоне борьбы с сахарным диабетом. Певца провели в последний путь в Киеве.

Ранее стало известно, что на войне погиб победитель шоу "Танцуют все".

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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