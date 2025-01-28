Позитив показав крихітну донечку — фото

Співак Позитив з дружиною Юлією Сахневич. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych/

Репер Олексій Завгородній (відомий як Позитив, POSITIFF) та зірка шоу "Танці з зірками" та хореографиня Юлія Сахневич нещодавно вперше стали батьками. Новоспечені батьки поділилися кадрами із донечкою.

Фото були опубліковані в Instagram.

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У понеділок, 27 січня, донечці Позитива виповнився 1 місяць. Новоспечені батьки влаштували з цього приводу фотосесію та показали шанувальниками малюка. Щасливе подружжя цілує донечку, яка витирає сонні оченята крихітними ручками.

"Час летить швидко. Наше перше маленьке свято. Підіймаємо свої молочні келихи", — написала Сахневич.

Шанувальники у захваті від дівчинки. Вони привітали її з першим святом та побажали міцного здоров'я.

Коментарі під фото донечки Позитива. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych/

Раніше стало відомо, що Андрій Чорновол стане батьком втретє. Також ми писали, що донька королеви Йорданії вагітна первістком.