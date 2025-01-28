Позитив показал крошечную дочь - фото

Жена Позитива замиловала кадрами с новорожденной дочкой
Репер Алексей Завгородний (известный как Позитив, POSITIFF) и звезда шоу "Танцы со звездами" и хореограф Юлия Сахневич недавно впервые стали родителями. Новоиспеченные родители поделились кадрами с дочкой.
Фото были опубликованы в Instagram.
Маленькая доченька Позитива Мария
В понедельник, 27 января, доченьке Позитива исполнился 1 месяц. Новоиспеченные родители устроили по этому поводу фотосессию и показали поклонниками малыша. Счастливые супруги целуют доченьку, которая вытирает сонные глазки крошечными ручками.
"Время летит быстро. Наш первый маленький праздник. Поднимаем свои молочные бокалы", — написала Сахневич.
Поклонники в восторге от девочки. Они поздравили ее с первым праздником и пожелали крепкого здоровья.
Ранее стало известно, что Андрей Черновол станет отцом в третий раз. Также мы писали, что дочь королевы Иордании беременна первенцем.
Читайте Новини.LIVE!