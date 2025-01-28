Позитив показал крошечную дочь - фото

Певец Позитив с супругой Юлией Сахневич. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych/

Репер Алексей Завгородний (известный как Позитив, POSITIFF) и звезда шоу "Танцы со звездами" и хореограф Юлия Сахневич недавно впервые стали родителями. Новоиспеченные родители поделились кадрами с дочкой.

Фото были опубликованы в Instagram.

Читайте также:

Маленькая доченька Позитива Мария

В понедельник, 27 января, доченьке Позитива исполнился 1 месяц. Новоиспеченные родители устроили по этому поводу фотосессию и показали поклонниками малыша. Счастливые супруги целуют доченьку, которая вытирает сонные глазки крошечными ручками.

"Время летит быстро. Наш первый маленький праздник. Поднимаем свои молочные бокалы", — написала Сахневич.

Поклонники в восторге от девочки. Они поздравили ее с первым праздником и пожелали крепкого здоровья.

Комментарии под фото доченьки Позитива. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych/

Ранее стало известно, что Андрей Черновол станет отцом в третий раз. Также мы писали, что дочь королевы Иордании беременна первенцем.