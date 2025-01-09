Кристина Решетник объяснила, почему ее с детьми не пустили в Польшу — фото

Кристина Решетник. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Жена телеведущего Григория Решетника Кристина объяснила, почему ее с тремя детьми развернули на границе с Польшей по дороге на отдых. Оказалось, блогер не ознакомилась с новыми правилами въезда.

Об этом Кристина рассказала в Instagram.

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Как рассказала Кристина, она вместе с детьми отправилась в отпуск на собственном авто. Для этого жене шоумена было необходимо оформить "зеленую карту", однако она не учла изменения в правилах, которые произошли с 1 января 2025 года.

Кристина Решетник рассказала о проблемах на границе с Польшей. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

"Я этого не знала, потому что я всегда, когда оформляю онлайн "зеленую карту", я ее оформляю как раз в день отъезда. Здесь, когда я зашла на сайт, то увидела, что ее можно оформить только со следующего дня. Я подумала, окей, оформляю, а там будет видно. Подъехала к границе, украинцы пропустили очень быстро, а поляки открывают документы и у них шок. Говорят: "О боже! У вас еще 2 часа". Потому что это было 22:00, а срок начала действия "зеленой карты" уже с 24:00. И они говорят: "Извините, разворачивайтесь назад", — рассказала Решетник.

В конце концов блогер вместе с тремя сыновьями вернулась к украинской границе, чтобы дождаться начала нового дня и уже после полуночи все же смогла попасть в Польшу.

Решетник объяснила, почему ее развернули на границе. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Поэтому в своем блоге Кристина предостерегла подписчиков и посоветовала не повторять ее ошибок.

"Считаю, правила есть правила. Все абсолютно правильно. Просто хочу предостеречь вас, что сейчас действуют новые правила покупки "зеленой карты". Ее надо оформлять заранее, минимум за день, чтобы у вас она начала действовать правильно", — сказала жена ведущего.

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