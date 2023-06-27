Дружина Скічка вразила підтягнутою фігурою на італійському пляжі

Бізнесвуман Єлизавета Юрушева. Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva/

Дружина українського ведучого та колишнього голови Черкаської ОВА Олександра Скічка Єлизавета Юрушева весною минулого року народила третю дитину. Жінка швидко повернула відмінну фізичну форму.

Про це свідчать фото, якими Єлизавета поділилася у своєму Instagram.

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Юрушева живе в Італії з трьома дітьми. Дружина Скічка активно проводить час, навчається в університеті та замається танцями. Днями Єлизавета вирушила на пляж з доньками.

"Мій мільйон відтінків ніжності", — підписала фото, на якому позує з маленькою донькою Юрушева.

До речі, час від часу жінка ділиться думками стосовно того, як непросто їй дається життя за кордоном, адже вона дуже сумує за Україною.

Бізнесвуман Єлизавета Юрушева. Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva/

Бізнесвуман Єлизавета Юрушева. Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva/

"Досі іноді відчувається такий сильний розрив з минулим і думаєш, що світ перевернувся, або може він був таким завжди? Але так, це все тепер наша нова реальність. Минулого немає і вже пройшло багато часу і я розумію, що треба рухатися далі, треба думати про майбутнє, щось планувати. І ось я розумію, що першого вересня в мене закінчується навчання в університеті і треба робити наступний крок. Знову новий вересень, який змушує приймати нові рішення, аби йти далі, створювати новий український проект", — ділиться Єлизавета.

Юрушева — дочка мільярдера та власника люксових столичних готелів Леоніда Юрушева. Єлизавета та Олександр Скічко одружилися 2017 року і виховують трьох дітей. Протягом перших десяти днів війни він був головою Черкаської військової ОДА.

Раніше стало відомо, що дружину Олександра Скічка пограбували в Італії.

Нагадаємо, на навчанні в Мілані до Єлизавети Юрушевої прийшов новий професор з Росії, з яким у неї виникла суперечка.