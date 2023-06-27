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Супруга Скичко поразила подтянутой фигурой на итальянском пляже

27 июня 2023 17:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Скочка поразила подтянутую фигуру на итальянском пляже
Бизнесвуман Елизавета Юрушева. Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Супруга украинского ведущего и бывшего председателя Черкасской ОВА Александра Скичко Елизавета Юрушева весной прошлого года родила третьего ребенка. Женщина быстро вернула отличную физическую форму.

Об этом свидетельствуют фото, которыми Елизавета поделилась в своем Instagram.

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Юрушева живет в Италии с тремя детьми. Жена Скичко активно проводит время, учится в университете и занимается танцами. На днях Елизавета отправилась на пляж с дочками.

"Мой миллион оттенков нежности", — подписала фото, на котором позирует с маленькой дочерью Юрушева.

 

Кстати, время от времени женщина делится міслями о том, как непросто ей дается жизнь за границей, так как она очень скучает по Украине.

 

Бизнесвуман Елизавета Юрушева. Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva/
Бизнесвуман Елизавета Юрушева. Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva/

"До сих пор иногда чувствуется такой сильный разрыв с прошлым и думаешь, что мир перевернулся, или может он был таким всегда? Но да, это все теперь наша новая реальность. Прошлого нет и уже прошло много времени и я понимаю, что надо двигаться дальше, надо думать о будущем, что-то планировать. И вот я понимаю, что первого сентября у меня заканчивается обучение в университете и нужно делать следующий шаг. Снова новый сентябрь, заставляющий принимать новые решения, чтобы идти дальше, создавать новый украинский проект", — делится Елизавета.

Юрушева — дочь миллиардера и владельца люксовых столичных гостиниц Леонида Юрушева. Елизавета и Александр Скичко поженились в 2017 году и воспитывают троих детей. В первые десять дней войны он был председателем Черкасской военной ОГА.

Ранее стало известно, что жену Александра Скичко ограбили в Италии.

Напомним, на учебе в Милане к Елизавете Юрушевой пришел новый профессор из России, с которым у нее возник спор.

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