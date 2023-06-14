Дружина Тімура Мірошниченка провела час у дитбудинку з майбутнім сином

Тімур та Інна Мірошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка Інна регулярно ділиться з підписниками новинами щодо майбутнього усиновлення дитини. Цього разу жінка розповіла про те, як завітала до майбутнього сина у гості.

Подробицями емоційного спілкування Інна Мірошниченко поділилась у своєму Instagram.

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Потрібні увага та тепло

Інна зізнається, що не змогла стримати сліз після зустрічі з хлопчиком. Але трималася до останнього.

Тімур та Ірина Мірошниченко провели час із сином. Скріншот instagram.com/_inna_mi_/

"Провели весь день у дитбудинку із сином. Наприкінці я не витримала і почала обіймати всіх дітей із його групи. З усіма розмовляла, казала, які вони красені та красуні. А потім сіла в машину і розревілась", — говорить Інна Мірошниченко.

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка переконана, що малюків зроблять щасливими не матеріальні речі.

"Їм не потрібен одяг, солодощі, все це і так є. Їм потрібна любов, увага обійми, людське тепло", — розповіла Інна Мірошниченко.

Раніше, за словами телеведучих, вони написали заяву на усиновлення. Попереду на зіркову пару чекає збір документів для суду та сам суд. "Ще зовсім трохи і синочок буде з нами", — лаконічно прокоментували цю новину Тімур та Інна.

Нагадаємо, дружина ведучого Тімура Мірошниченка Інна розповіла, чому вони з чоловіком досі не всиновили дитину. Подружжя вже півроку, як стало кандидатами в усиновлювачі.