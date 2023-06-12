"Попереду суд": Тімур Мірошниченко з дружиною продовжують процес усиновлення

Телеведучі Тімур та Інна Мірошниченко. Фото: Олег Переверзєв

Телеведучі Тімур та Інна Мірошниченко тривалий час займаються процес усиновлення дитини. Зіркова родина виховує сина та доньку і налаштовані рішуче познайомити їх з новим братиком. Про наступні кроки в цьому непростому процесі Інна та Тімур повідомили своїм підписникам.

Відповідна публікація з’явилась в їхньому Instagram.

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За словами телеведучих, вони написали заяву на усиновлення. Попереду на зіркову пару чекає збір документів для суду та сам суд. "Ще зовсім трохи і синочок буде з нами", — лаконічно прокоментували цю новину Тімур та Інна.

Одними з перших знаменитостей привітала блогерка Раміна Есхакзай та танцюрист Амадор Лопес.

Скриншот: Instagram

Зіркова пара зібрала всі необхідні документи для усиновлення, пройшла спеціальні курси, ретельний медогляд. Але коли вони почали обдзвонювати служби у справах дітей, їм відповіли, що дітей на усиновлення немає.

"Переконалась в тому, що моя місія - зламати цю систему. Аби усиновлювачі не чули дітей не має, коли в Україні 17 тисяч діток позбавленні батьківського піклування", — завила напередодні Інна Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поїздка за кордон закінчилась для Тімура Мірошниченка величезним штрафом. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Меган Фокс відповіла політику, який звинуватив кінозірку у знущанні над її дітьми.