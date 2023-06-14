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Жена Тимура Мирошниченко провела весь день в детдоме с будущим сыном

14 июня 2023 15:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Тимура Мирошниченко провела время в детдоме с будущим сыном
Тимур и Инна Мирошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена ведущего Тимура Мирошниченко Инна регулярно делится с подписчиками новостями о предстоящем усыновлении ребенка. На этот раз женщина рассказала о том, как посетила будущего сына в детском доме.

Подробностями эмоционального общения Инна Мирошниченко поделилась в своем Instagram.

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Нужны внимание и тепло

Инна признается, что не смогла сдержать слезы после встречи с мальчиком. Но держалась до последнего.

Тимур и Ирина Мирошниченко провели время с сыном. Скриншот instagram.com/_inna_mi_/

"Провели весь день в детдоме с сыном. В конце я не выдержала и начала обнимать всех детей из его группы. Со всеми разговаривала, говорила, какие они красавцы и красавицы. А потом села в машину и разревелась", — говорит Инна Мирошниченко.

Жена ведущего Тимура Мирошниченко убеждена, что малышей сделают счастливыми не материальные вещи.

"Им не нужна одежда, сладости, все это и так есть. Им нужна любовь, внимание объятия, человеческое тепло", — рассказала Инна Мирошниченко.

 

Ранее, по словам телеведущих, они написали заявление на усыновление. Впереди звездную пару ждет сбор документов для суда и сам суд. "Еще совсем немного и сынишка будет с нами", — лаконично прокомментировали эту новость Тимур и Инна.

Напомним, жена ведущего Тимура Мирошниченко Инна рассказала, почему они с мужем до сих пор не усыновили ребенка. Супруги уже полгода, как стали кандидатами в усыновители.

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