"Я бы уже искала, но...": жена Мирошниченко рассказала, почему не спешит усыновить еще ребенка

Тимур Мирошниченко с семьей. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Жена ведущего Тимура Мирошниченко рассказала, что хотела бы усыновить еще ребенка, но есть нюансы. Инна призналась, что охотно решилась бы снова на этот шаг, если бы не пришлось опять проходить через бюрократию.

Об этом Инна написала в социальной сети.

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Избранница шоумена призналась, что дочь Мия мечтает о сестричке. Но им с мужем снова нужно обязательно посещать курсы, даже несмотря на то, что несколько месяцев назад они их полностью прошли.

Инна Мирошниченко об усыновлении. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Я бы уже искала, правда. Мия очень просит еще сестренку. Но как представлю, что надо снова собирать документы, ждать школу, ходить на учебу, которую нельзя пропускать, а у супруга сейчас и без того много работы. Он точно не сможет быть привязанным к Киеву и отдавать учебе один день в неделю. То как-то не спешу. Закон не предусматривает сокращенную программу для тех, кто эти курсы слушал несколько месяцев назад", — сказала Инна.

Также Инна Мирошниченко рассказала, что думает нанять няню для детей.

Инна Мирошниченко с детьми. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Скоро я приду к этому. Раз в неделю сажусь писать здесь о поиске. А потом: "да вроде бы сама норм справляюсь", — рассказала жена шоумена.

Тимур Мирошниченко вместе с женой летом усыновил мальчика из детдома. Однако супруги Мирошниченко рассказывали, что еще хотят взять в семью девочку.

Напомним, жена Тимура Мирошниченко рассказала о жестоких методах воспитания в детдомах.

Ранее Тимур Мирошниченко назвал, сколько стоит усыновить ребенка.