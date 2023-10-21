Дружина Тімура Мірошниченка розповіла, чому знову наважилася на всиновлення дитини

Шоумен Тімур Мірошниченко з родиною. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка нещодавно розповіла, що почала процес підготовки до всиновлення ще однієї дитини. Жінка шоумена зізналася, що попереду довгий і непростий шлях.

Про це Інна написала у соціальній мережі.

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Гарний приклад іншим

Підписники активно цікавляться досвідом пари щодо всиновлення. Тож Інна вирішила відповісти на деякі питання фоловерів. Жінку запитали, що мотивувало її знову пройти процес всиновлення.

Інна Мірошниченко про всиновлення. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Щоб питань було менше. Щоб не було "дитина з притулку". А був син, донька. Щоб якомога більше людей бачили, що усиновлення — це нормально. Усиновлені діти — такі ж діти, як і всі інші. Усиновлювачі — це не нещасні, які не змогли народити, а люди, які просто люблять. незалежно від того, як прийшли в усиновлення. Бо якщо у людей голові формується таке питання, то там ще більше руйнуючих стереотипів, які травмують інших..." — коментує Інна Мірошниченко.

Підписники поцікавилися, в якому віці вони з чоловіком Тімуром Мірошниченком розкажуть Марселю, що він всиновлений.

Інна Мірошниченко про всиновлення. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"У тому, в якому він запитає. В цілому, я хочу, аби це не було темою для "сину, нам треба поговорити", а щось, що він знає і так. Якщо будуть уточнюючі питання, то ми відповідатимемо правдиво і поступово. В 4 роки він не питатиме прямо всю історію. Інформація приходитиме поступово. Йому 2. Він точно пам'ятає, що є життя до нас. І згодом він буде цікавитися тим, що то було. Ну, і найголовніше, ми консультуватимемося з психологами на кожному з кроків", — розповіла Інна.

Тімур Мірошниченко разом з дружиною влітку усиновив хлопчика з дитбудинку. Однак подружжя розповідали, що хочуть взяти в сім'ю дівчинку.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка розповіла про жорстокі методи виховання у дитбудинках.

Раніше Тімур Мірошниченко назвав, скільки коштує всиновити дитину.